https://sputnik-georgia.ru/20250717/zachem-gruziyu-shantazhiruyut-otmenoy-bezviza-s-es--v-gruzinskoy-mechte-dali-otvet-294183841.html

Зачем Грузию шантажируют отменой безвиза с ЕС? – в "Грузинской мечте" дали ответ

Зачем Грузию шантажируют отменой безвиза с ЕС? – в "Грузинской мечте" дали ответ

Sputnik Грузия

Вопрос о возможной отмене безвизового режима для Грузии неоднократно поднимался в последние годы – как в контексте усиления требований к гражданам третьих... 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Радикальная оппозиция и поддерживающие ее силы выстраивают свою политическую повестку вокруг угроз, связанных с возможной отменой визовой либерализации, с целью заставить грузинский народ привести к власти силы, готовые втянуть страну в войну, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Еврокомиссия по вопросам миграции отправила в МИД Грузии письмо с просьбой предоставить информацию о выполнении последних условий для сохранения безвизового режима, среди которых отмена закона об "иноагентах" и запрет пропаганды ЛГБТ*. Угроза отмены безвизового режима используется как инструмент шантажа. Однако, по его словам, если Грузия примет твердое решение и не поддастся давлению, этот рычаг перестанет работать. Именно поэтому Мдинарадзе считает маловероятным, что визовый режим действительно приостановят, хотя попытки давления могут продолжаться. Мдинарадзе заявил, что, по имеющейся информации, оппоненты власти надеются на принятие решений, связанных с визовой либерализацией, в начале или середине сентября и строят на этом свою повестку. По его словам, их цель – запугать население, чтобы люди сами отвергли действующую власть и привели к власти силы, готовые втянуть страну в войну. "Это их последняя надежда. Но и это мы переживем, и в итоге все убедятся: без нас – без грузинского народа и его избранной власти – никакие манипуляции не сработают", – заявил Мдинарадзе. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе среди требований было требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия