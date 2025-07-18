Ушастый зонт и селфи с лошадью: самые смешные фото недели

Девушки с собаками в Нью-Йорке
Девушки с собаками в Нью-Йорке
Пассажиры во время утреннего дождя в Нойде, Индия
Пассажиры во время утреннего дождя в Нойде, Индия
Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп стоят после финального матча клубного чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife
Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп стоят после финального матча клубного чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife
Участница костюмированного сап-фестиваля "Вот сап, Москва!"
Участница костюмированного сап-фестиваля "Вот сап, Москва!"
Быка ведут обратно в коровник на третий день 166-й Большой Йоркширской выставки в Англии
Быка ведут обратно в коровник на третий день 166-й Большой Йоркширской выставки в Англии
Чемпион мира по стрижке бороды Юрген Буркхардт демонстрирует свою изысканно уложенную бороду и щётку
Чемпион мира по стрижке бороды Юрген Буркхардт демонстрирует свою изысканно уложенную бороду и щётку
Женщина делает селфи с лошадью на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Боготе
Женщина делает селфи с лошадью на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Боготе
Бенгальские тигры наслаждаются прохладой в тематическом парке животных в Китае
Бенгальские тигры наслаждаются прохладой в тематическом парке животных в Китае
Кот Кинг Ойен появился на пикнике по случаю дня рождения бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада, Малайзия
Кот Кинг Ойен появился на пикнике по случаю дня рождения бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада, Малайзия
Ребенок стоит рядом с персонажами, рекламирующими новый фильм о смурфиках в Пекине
Ребенок стоит рядом с персонажами, рекламирующими новый фильм о смурфиках в Пекине