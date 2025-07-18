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Ушастый зонт и селфи с лошадью: самые смешные фото недели
Ушастый зонт и селфи с лошадью: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 18.07.2025, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, в мире

Ушастый зонт и селфи с лошадью: самые смешные фото недели

15:24 18.07.2025
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Bauer-Griffin/BG048

Девушки с собаками в Нью-Йорке

Девушки с собаками в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
1/10
© Getty Images / Bauer-Griffin/BG048

Девушки с собаками в Нью-Йорке

© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghosh

Пассажиры во время утреннего дождя в Нойде, Индия

Пассажиры во время утреннего дождя в Нойде, Индия - Sputnik Грузия
2/10
© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghosh

Пассажиры во время утреннего дождя в Нойде, Индия

© AP Photo / Jacquelyn Martin

Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп стоят после финального матча клубного чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife

 Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп стоят после финального матча клубного чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп стоят после финального матча клубного чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife

© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

Участница костюмированного сап-фестиваля "Вот сап, Москва!"

Участница костюмированного сап-фестиваля &quot;Вот сап, Москва!&quot; - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

Участница костюмированного сап-фестиваля "Вот сап, Москва!"

© Getty Images / Ian Forsyth

Быка ведут обратно в коровник на третий день 166-й Большой Йоркширской выставки в Англии

Быка ведут обратно в коровник на третий день 166-й Большой Йоркширской выставки в Англии - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Ian Forsyth

Быка ведут обратно в коровник на третий день 166-й Большой Йоркширской выставки в Англии

© Getty Images / Picture alliance/Bernd Weißbrod

Чемпион мира по стрижке бороды Юрген Буркхардт демонстрирует свою изысканно уложенную бороду и щётку

Чемпион мира по стрижке бороды Юрген Буркхардт демонстрирует свою изысканно уложенную бороду и щётку - Sputnik Грузия
6/10
© Getty Images / Picture alliance/Bernd Weißbrod

Чемпион мира по стрижке бороды Юрген Буркхардт демонстрирует свою изысканно уложенную бороду и щётку

© AP Photo / Fernando Vergara

Женщина делает селфи с лошадью на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Боготе

Женщина делает селфи с лошадью на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Боготе - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Fernando Vergara

Женщина делает селфи с лошадью на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Боготе

© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

Бенгальские тигры наслаждаются прохладой в тематическом парке животных в Китае

Бенгальские тигры наслаждаются прохладой в тематическом парке животных в Китае - Sputnik Грузия
8/10
© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

Бенгальские тигры наслаждаются прохладой в тематическом парке животных в Китае

© Getty Images / Annice Lyn

Кот Кинг Ойен появился на пикнике по случаю дня рождения бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада, Малайзия

Кот Кинг Ойен появился на пикнике по случаю дня рождения бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада, Малайзия - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Annice Lyn

Кот Кинг Ойен появился на пикнике по случаю дня рождения бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада, Малайзия

© AP Photo / Ng Han Guan

Ребенок стоит рядом с персонажами, рекламирующими новый фильм о смурфиках в Пекине

Ребенок стоит рядом с персонажами, рекламирующими новый фильм о смурфиках в Пекине - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Ng Han Guan

Ребенок стоит рядом с персонажами, рекламирующими новый фильм о смурфиках в Пекине

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