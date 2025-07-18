https://sputnik-georgia.ru/20250718/chast-dorogi-vostok-zapad-budet-zakryvatsya-po-nocham-294202565.html

Часть дороги Восток-Запад будет закрываться по ночам

Часть дороги Восток-Запад будет закрываться по ночам

Sputnik Грузия

Причиной департамент называет ремонт по восстановлению поврежденной плиты на проезжей части моста 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T21:51+0400

2025-07-18T21:51+0400

2025-07-18T21:51+0400

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грузия

общество

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Отрезок дороги через мост реки Арагви, трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, будет частично закрываться на ночь в одном из направлений, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Причиной департамент называет ремонт по восстановлению поврежденной плиты на проезжей части моста. По данным департамента, в период проведения работ в течение 10 дней движение с запада на восток с 23:00 до 07:00 будет осуществляться только по одной полосе, а в остальное время движение транспорта будет продолжаться по двум полосам. Существующий мост был построен в 1973 году, и восстановительные работы по периодически выявляемым повреждениям на его проезжей части становятся причиной ограничения движения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, департамент автомобильных дорог