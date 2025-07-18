https://sputnik-georgia.ru/20250718/davlenie-na-gruziyu-usilivaetsya-premer-gruzii-raskryl-zamysly-globalnoy-partii-voyny-294196411.html

Давление на Грузию усиливается: премьер Грузии раскрыл замыслы "глобальной партии войны"

Давление на Грузию усиливается: премьер Грузии раскрыл замыслы "глобальной партии войны"

Sputnik Грузия

Глава правительства Грузии считает необходимым проявлять предельную осторожность в отношениях с Европейским союзом 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T12:54+0400

2025-07-18T12:54+0400

2025-07-18T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Европейская бюрократия, действующая по указанию "глобальной партии войны", усилила давление на Грузию для ее подключения к конфликту на Украине, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. За последний месяц Грузия стала предметом активной критики со стороны структур ЕС. Сначала Европарламент утвердил критическую резолюцию, затем министры иностранных дел 17 европейских стран обнародовали письмо об "антиевропейском курсе Грузии". Вопрос Грузии в контексте введения санкций и отмены режима свободной торговли рассматривался на встречах министров ЕС, кроме того, Еврокомиссия прислала письмо, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законом об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. По его словам, целью шантажа отменой безвизового режима является раскол общества, который приведет к смене власти. Ираклий Кобахидзе заявил, что цель этих действий, по его мнению, остается прежней – попытаться противопоставить общество власти и любым способом отстранить от правления политическую команду, которая не устраивает так называемую "глобальную партию войны", поскольку не согласна открывать второй фронт против России. Взамен, по его словам, стремятся привести к власти подконтрольные им силы.Глава грузинского правительства отметил, что для достижения своей цели "глобальная партия войны" использует структуры Евросоюза и отдельных европейских бюрократов. Он подчеркнул, что желание открыть второй фронт в Грузии настолько велико, что, как он выразился, вся европейская бюрократия была переведена в режим давления на Грузию, а отмену безвизового режима рассматривают как последний рычаг воздействия.По его словам, желающие вовлечь Грузию в войну ожидают после отмены безвизового режима недовольства общества и, как следствие, свержения власти. Премьер отметил, что развитие событий в Европе направлено на то, чтобы полностью переложить ответственность за украинский вопрос на плечи европейцев.По его словам, об этом говорят риторика руководителей стран-членов ЕС и их усилия по вооружению Украины, поставка оружия дальнего действия и ужесточение санкций для России. Кроме того, решение стран-членов Евросоюза в будущем направлять на оборону 5% ВВП, что составляет более 15% их бюджетов, по мнению Кобахидзе, превращает Европу в милитаристский блок. Это, с одной стороны, усиливает риск военной эскалации на континенте, а с другой – усугубляет экономическую ситуацию и социальное положение в ЕС.По мнению премьер-министра, власти Грузии должны проявлять максимальную осторожность в отношениях с Европейским союзом. Он подчеркнул, что в нынешних крайне сложных условиях важно не поддаваться шантажу и провокациям со стороны европейской бюрократии и не допустить шагов, которые могут привести к безоговорочному уничтожению страны.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, сша, ираклий кобахидзе, европарламент, еврокомиссия