https://sputnik-georgia.ru/20250718/ideologicheskiy-koster-glava-parlamenta-otsenil-politicheskoe-davlenii-es-na-gruziyu-294197645.html

Идеологический костер: глава парламента оценил политическое давление ЕС на Грузию

Идеологический костер: глава парламента оценил политическое давление ЕС на Грузию

Sputnik Грузия

Основная проблема в отношениях Тбилиси и Брюсселя заключается в превращении любых надуманных или абсурдных условностей в политические требования со стороны ЕС... 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T14:51+0400

2025-07-18T14:51+0400

2025-07-18T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Евросоюз вмешивается во внутренние дела Грузии и навязывает ложные дилеммы, а самым ярким проявлением этого стало вмешательство в парламентские выборы осенью прошлого года, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Критика особенно усилилась после парламентских выборов в октябре 2024 года, а также решения властей отложить открытие переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Международные партнеры неоднократно призывали правительство вернуться на путь европейской интеграции и провести новые выборы. Глава грузинского парламента напомнил о том, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский лично вмешивался в выборы, так же, как и представители отдельных государств, особенно стран Балтии. По его словам, грузинская сторона до сих пор старалась не акцентировать на этом внимание из уважения к партнерам, но больше игнорировать подобные действия невозможно. В этом контексте Папуашвили отметил, что посол Германии Петер Фишер был честен, признав, что в Грузии он представляет интересы своей страны и, если придется выбирать между интересами немецкого и грузинского народов, отдаст приоритет первым. Это, по словам Папуашвили, справедливый подход. В то же время он раскритиковал отдельных представителей грузинского общества, которые, по его мнению, действуют не в интересах своей страны, а ориентируются на внешние силы. Папуашвили выразил сожаление по поводу отношения Брюсселя к Грузии, отметив, что там действует логика "сила решает все", будто Грузия – слабое звено, с которым можно обращаться без последствий.Отвечая на вопрос о возможной приостановке безвизового режима с ЕС, Шалва Папуашвили заявил, что для этого нет никаких оснований. По его словам, претензии, касающиеся миграции или институциональных аспектов, необоснованны и несопоставимы с ситуацией в других странах, включая кандидатов на вступление в ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель использует поводы для политического давления на Грузию, и выразил опасения, что в будущем требования могут становиться все более абсурдными."Так можно любую абсурдную, притянутую за уши условность превратить в требование. Вот в этом и заключается основная проблема – когда безвиз используется как инструмент давления на Грузию", – отметил Папуашвили. Еврокомиссия прислала письмо, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законом об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. Как разъяснил Папуашвили, ежегодный отчет по визовой либерализации обычно готовится к концу года, а не в августе, однако Грузия регулярно отправляет промежуточные отчеты в ЕС и Европейскую комиссию и готова к сотрудничеству по этим вопросам. По его словам, непонятно, почему в обсуждения визовой либерализации были включены темы, никак с ней не связанные. Шалва Папуашвили заявил, что грузинскому народу навязывают ложную дилемму, будто стремление к членству в ЕС обязательно подразумевает признание идеи о том, что мужчина может стать женщиной.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. *Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, брюссель