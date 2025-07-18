https://sputnik-georgia.ru/20250718/ideologicheskiy-koster-glava-parlamenta-otsenil-politicheskoe-davlenii-es-na-gruziyu-294197645.html
Идеологический костер: глава парламента оценил политическое давление ЕС на Грузию
Идеологический костер: глава парламента оценил политическое давление ЕС на Грузию
Sputnik Грузия
Основная проблема в отношениях Тбилиси и Брюсселя заключается в превращении любых надуманных или абсурдных условностей в политические требования со стороны ЕС... 18.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-18T14:51+0400
2025-07-18T14:51+0400
2025-07-18T14:59+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
еврокомиссия
брюссель
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603833_0:193:2048:1346_1920x0_80_0_0_0f76820d3abddff7a3c334aa4d6080b1.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Евросоюз вмешивается во внутренние дела Грузии и навязывает ложные дилеммы, а самым ярким проявлением этого стало вмешательство в парламентские выборы осенью прошлого года, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Критика особенно усилилась после парламентских выборов в октябре 2024 года, а также решения властей отложить открытие переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Международные партнеры неоднократно призывали правительство вернуться на путь европейской интеграции и провести новые выборы. Глава грузинского парламента напомнил о том, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский лично вмешивался в выборы, так же, как и представители отдельных государств, особенно стран Балтии. По его словам, грузинская сторона до сих пор старалась не акцентировать на этом внимание из уважения к партнерам, но больше игнорировать подобные действия невозможно. В этом контексте Папуашвили отметил, что посол Германии Петер Фишер был честен, признав, что в Грузии он представляет интересы своей страны и, если придется выбирать между интересами немецкого и грузинского народов, отдаст приоритет первым. Это, по словам Папуашвили, справедливый подход. В то же время он раскритиковал отдельных представителей грузинского общества, которые, по его мнению, действуют не в интересах своей страны, а ориентируются на внешние силы. Папуашвили выразил сожаление по поводу отношения Брюсселя к Грузии, отметив, что там действует логика "сила решает все", будто Грузия – слабое звено, с которым можно обращаться без последствий.Отвечая на вопрос о возможной приостановке безвизового режима с ЕС, Шалва Папуашвили заявил, что для этого нет никаких оснований. По его словам, претензии, касающиеся миграции или институциональных аспектов, необоснованны и несопоставимы с ситуацией в других странах, включая кандидатов на вступление в ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель использует поводы для политического давления на Грузию, и выразил опасения, что в будущем требования могут становиться все более абсурдными."Так можно любую абсурдную, притянутую за уши условность превратить в требование. Вот в этом и заключается основная проблема – когда безвиз используется как инструмент давления на Грузию", – отметил Папуашвили. Еврокомиссия прислала письмо, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законом об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. Как разъяснил Папуашвили, ежегодный отчет по визовой либерализации обычно готовится к концу года, а не в августе, однако Грузия регулярно отправляет промежуточные отчеты в ЕС и Европейскую комиссию и готова к сотрудничеству по этим вопросам. По его словам, непонятно, почему в обсуждения визовой либерализации были включены темы, никак с ней не связанные. Шалва Папуашвили заявил, что грузинскому народу навязывают ложную дилемму, будто стремление к членству в ЕС обязательно подразумевает признание идеи о том, что мужчина может стать женщиной.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. *Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603833_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_820d2e9bd00dddfb5553fe58393c449f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, брюссель
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, брюссель
Идеологический костер: глава парламента оценил политическое давление ЕС на Грузию
14:51 18.07.2025 (обновлено: 14:59 18.07.2025)
Основная проблема в отношениях Тбилиси и Брюсселя заключается в превращении любых надуманных или абсурдных условностей в политические требования со стороны ЕС, заявил Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Евросоюз вмешивается во внутренние дела Грузии и навязывает ложные дилеммы, а самым ярким проявлением этого стало вмешательство в парламентские выборы осенью прошлого года, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Критика особенно усилилась после парламентских выборов в октябре 2024 года, а также решения властей отложить открытие переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Международные партнеры неоднократно призывали правительство вернуться на путь европейской интеграции и провести новые выборы.
"У нас есть горький опыт выборов 26 октября, в которых Евросоюз – через различные проявления, страны-члены и разные институции – вмешивался в выборы в Грузии. Это факт", – заявил Папуашвили в эфире передачи Imedi LIVE.
Глава грузинского парламента напомнил о том, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский лично вмешивался в выборы, так же, как и представители отдельных государств, особенно стран Балтии. По его словам, грузинская сторона до сих пор старалась не акцентировать на этом внимание из уважения к партнерам, но больше игнорировать подобные действия невозможно.
"Зачем мы тогда независимая страна, зачем у нас есть границы? Это ведь не только физические границы, но и границы нашего суверенитета. Иностранному послу нечего делать в наших выборах", – заявил Папуашвили.
В этом контексте Папуашвили отметил, что посол Германии Петер Фишер был честен, признав, что в Грузии он представляет интересы своей страны и, если придется выбирать между интересами немецкого и грузинского народов, отдаст приоритет первым. Это, по словам Папуашвили, справедливый подход. В то же время он раскритиковал отдельных представителей грузинского общества, которые, по его мнению, действуют не в интересах своей страны, а ориентируются на внешние силы.
Папуашвили выразил сожаление по поводу отношения Брюсселя к Грузии, отметив, что там действует логика "сила решает все", будто Грузия – слабое звено, с которым можно обращаться без последствий.
Отвечая на вопрос о возможной приостановке безвизового режима с ЕС, Шалва Папуашвили заявил, что для этого нет никаких оснований. По его словам, претензии, касающиеся миграции или институциональных аспектов, необоснованны и несопоставимы с ситуацией в других странах, включая кандидатов на вступление в ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель использует поводы для политического давления на Грузию, и выразил опасения, что в будущем требования могут становиться все более абсурдными.
"Так можно любую абсурдную, притянутую за уши условность превратить в требование. Вот в этом и заключается основная проблема – когда безвиз используется как инструмент давления на Грузию", – отметил Папуашвили.
Еврокомиссия прислала письмо, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законом об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим.
Как разъяснил Папуашвили, ежегодный отчет по визовой либерализации обычно готовится к концу года, а не в августе, однако Грузия регулярно отправляет промежуточные отчеты в ЕС и Европейскую комиссию и готова к сотрудничеству по этим вопросам. По его словам, непонятно, почему в обсуждения визовой либерализации были включены темы, никак с ней не связанные.
"Это как с плоской Землей – раньше утверждали, что Земля плоская, а тех, кто говорил обратное, сжигали на костре. Сегодня ситуация повторяется: нас объявляют еретиками и сжигают на идеологическом костре", – отметил он.
Шалва Папуашвили заявил, что грузинскому народу навязывают ложную дилемму, будто стремление к членству в ЕС обязательно подразумевает признание идеи о том, что мужчина может стать женщиной.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
*Экстремистская организация, запрещенная в России