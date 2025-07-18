https://sputnik-georgia.ru/20250718/kak-v-gruzii-idet-remont-dorogi-veduschey-k-granitse-s-armeniey-294195330.html

Как в Грузии идет ремонт дороги, ведущей к границе с Арменией?

Как в Грузии идет ремонт дороги, ведущей к границе с Арменией?

Sputnik Грузия

Грузия вкладывает миллионы в стратегическую трассу у армянской границы 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T15:57+0400

2025-07-18T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Ремонт участка дороги внутригосударственного значения Садахло-Цопи-Ахкерпи, ведущей к границе Грузии с Арменией, находится на заключительном этапе, сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии. Проект в Марнеульском районе предусматривает полное восстановление дороги длиной 8,6 км, и работы активно продолжаются. Участок, ведущий к границе Грузии с Арменией, является важным транспортным узлом региона. В рамках проекта предусмотрены ремонт проезжей части и одного моста, восстановление существующих и строительство новых искусственных сооружений, а также коммуникаций, водопроводов, въездов во дворы, парковок и автопавильонов, установка дорожных знаков и разметочные работы. Стоимость проекта – более 6,6 миллиона лари, и он полностью профинансирован из госбюджета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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