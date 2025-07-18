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Как в Грузии идет ремонт дороги, ведущей к границе с Арменией?
Как в Грузии идет ремонт дороги, ведущей к границе с Арменией?
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Грузия вкладывает миллионы в стратегическую трассу у армянской границы 18.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-18T15:57+0400
2025-07-18T15:57+0400
2025-07-18T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Ремонт участка дороги внутригосударственного значения Садахло-Цопи-Ахкерпи, ведущей к границе Грузии с Арменией, находится на заключительном этапе, сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии. Проект в Марнеульском районе предусматривает полное восстановление дороги длиной 8,6 км, и работы активно продолжаются. Участок, ведущий к границе Грузии с Арменией, является важным транспортным узлом региона. В рамках проекта предусмотрены ремонт проезжей части и одного моста, восстановление существующих и строительство новых искусственных сооружений, а также коммуникаций, водопроводов, въездов во дворы, парковок и автопавильонов, установка дорожных знаков и разметочные работы. Стоимость проекта – более 6,6 миллиона лари, и он полностью профинансирован из госбюджета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, армения, тбилиси
общество, грузия, новости, армения, тбилиси
Как в Грузии идет ремонт дороги, ведущей к границе с Арменией?
Грузия вкладывает миллионы в стратегическую трассу у армянской границы
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Ремонт участка дороги внутригосударственного значения Садахло-Цопи-Ахкерпи, ведущей к границе Грузии с Арменией, находится на заключительном этапе, сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии.
Проект в Марнеульском районе предусматривает полное восстановление дороги длиной 8,6 км, и работы активно продолжаются. Участок, ведущий к границе Грузии с Арменией, является важным транспортным узлом региона.
В рамках проекта предусмотрены ремонт проезжей части и одного моста, восстановление существующих и строительство новых искусственных сооружений, а также коммуникаций, водопроводов, въездов во дворы, парковок и автопавильонов, установка дорожных знаков и разметочные работы.
Стоимость проекта – более 6,6 миллиона лари, и он полностью профинансирован из госбюджета.