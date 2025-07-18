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Мужчину расстреляли в ресторане на курорте Грузии
Мужчину расстреляли в ресторане на курорте Грузии
Sputnik Грузия
По предварительной информации, погибший – гражданин Турции, который зашел в один из ресторанов города пообедать 18.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-18T19:55+0400
2025-07-18T19:55+0400
2025-07-18T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Неизвестный расстрелял мужчину в ресторане в черноморском курортном городе Грузии Батуми, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По предварительной информации, погибший – гражданин Турции, который зашел в один из ресторанов города пообедать. Факт, что погибший – иностранец, подтверждает МВД Грузии. Выстрелы осуществлялись с улицы. В данный момент на месте мобилизована полиция. По факту возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, батуми, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, батуми, мвд грузии
Мужчину расстреляли в ресторане на курорте Грузии
По предварительной информации, погибший – гражданин Турции, который зашел в один из ресторанов города пообедать
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Неизвестный расстрелял мужчину в ресторане в черноморском курортном городе Грузии Батуми, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По предварительной информации, погибший – гражданин Турции, который зашел в один из ресторанов города пообедать. Факт, что погибший – иностранец, подтверждает МВД Грузии.
Выстрелы осуществлялись с улицы. В данный момент на месте мобилизована полиция.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия".