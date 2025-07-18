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Нападение на полицейских на востоке Грузии – обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

Нападение на полицейских на востоке Грузии – обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

Sputnik Грузия

Несовершеннолетнему и его отцу грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение за посягательство на жизнь и здоровье полицейского и попытку убийства... 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T23:35+0400

2025-07-18T23:35+0400

2025-07-18T23:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Районный суд Гори избрал заключение для пяти обвиняемых в нападении на полицейских в селе Хелтубани. Как заявил прокурор Отар Хоргуашвили, обвинение потребовало поместить обвиняемых в заключение, так как существовала опасность побега всех пяти обвиняемых, а также воздействия на свидетелей и совершения нового преступления Детали дела Как установило следствие, 16 июля около 01:00, в селе Хелтубани Горийского муниципалитета на автомобиле передвигался несовершеннолетний, не имевший права управления. Полицейские остановили его для проверки и разъяснили суть правонарушения. Несовершеннолетний и находившееся с ним в состоянии алкогольного опьянения лицо оскорбили полицейских словесно и физически. При задержании одного из них, отец несовершеннолетнего, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранил полицейского топором. Также несовершеннолетний обвиняемый нанес ножом опасные для жизни тяжкие повреждения двум полицейским. При задержании обвиняемых находившиеся на прилегающей территории три человека также оказали групповое сопротивление полицейским. Несовершеннолетнему и его отцу грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение за посягательство на жизнь и здоровье полицейского и попытку убийства сотрудника полиции при исполнении. Остальным задержанным грозит до 8 лет лишения свободы за оказание сопротивления полиции с применением насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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