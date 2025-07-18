https://sputnik-georgia.ru/20250718/novyy-vitok-v-dele-telekanala-mtavari-arkhi--prokuratura-gruzii-izuchaet-finansy-294194412.html

Новый виток в деле телеканала "Мтавари архи" – прокуратура Грузии изучает финансы

Новый виток в деле телеканала "Мтавари архи" – прокуратура Грузии изучает финансы

Sputnik Грузия

Генпрокуратура передала постановление уполномоченным представителям ООО "Мтавари архи" и компании-контрактора 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T11:58+0400

2025-07-18T11:58+0400

2025-07-18T11:58+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии на основании решения Тбилисского городского суда затребовала финансовую документацию у телекомпании "Мтавари архи". Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари архи" 1 мая окончательно прекратил вещание из-за финансовых проблем. В прокуратуре Грузии по финансовым делам телеканала ведут расследование по фактам злоупотребления руководящими полномочиями на предприятии, присвоения-растраты денежных средств, принадлежащих юридическому лицу, по предварительному сговору группой лиц и легализации незаконных доходов. Дело "Мтавари архи" В октябре 2024 года были обнародованы письма одного из директоров телеканала Гоги Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и на тот момент и. о. президента Нацбанка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC. В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж. Кроме того, согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии. Гварамия и дела телевизионные Гварамия не первый раз фигурирует в уголовном деле, связанном с финансами телекомпании. В 2022 году он был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы как гендиректор телеканала "Рустави 2" за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телекомпании ущерба в 6,8 миллиона лари. Он пробыл в тюрьме лишь год и был помилован президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали", которая трансформировалась в партию "Коалиция за перемены". В данный момент Гварамия находится в тюрьме. В июле суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, единое национальное движение, тбилисский городской суд