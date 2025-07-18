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Обрушение на стройке на западе Грузии: молодой мужчина скончался в больнице
Обрушение на стройке на западе Грузии: молодой мужчина скончался в больнице
Sputnik Грузия
В связи с гибелью пострадавшего полиция начала расследование обстоятельств 18.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-18T16:53+0400
2025-07-18T16:53+0400
2025-07-18T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Молодой мужчина, пострадавший в результате обрушения конструкции в строящемся многоквартирном доме на черноморском курорте Гонио, скончался в больнице. Несчастный случай произошел в четверг днем. В результате обрушения строительных лесов 30-летний мужчина упал с 25-го этажа здания. По информации врачей, его состояние оценивалось как критическое. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В связи с произошедшим министерство внутренних дел начало расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гонио
происшествия, грузия, новости, гонио
Обрушение на стройке на западе Грузии: молодой мужчина скончался в больнице
В связи с гибелью пострадавшего полиция начала расследование обстоятельств
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Молодой мужчина, пострадавший в результате обрушения конструкции в строящемся многоквартирном доме на черноморском курорте Гонио, скончался в больнице.
Несчастный случай произошел в четверг днем. В результате обрушения строительных лесов 30-летний мужчина упал с 25-го этажа здания.
По информации врачей, его состояние оценивалось как критическое. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В связи с произошедшим министерство внутренних дел начало расследование.