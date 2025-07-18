https://sputnik-georgia.ru/20250718/peredumali-oppozitsionnye-partii-podayut-zayavki-v-tsik-pered-vyborami-v-gruzii-294195601.html

Передумали? Оппозиционные партии подают заявки в ЦИК перед выборами в Грузии

Передумали? Оппозиционные партии подают заявки в ЦИК перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Пока одни оппозиционные партии заявляют о бойкоте выборов, другие готовятся к участию, но практика показывает, что подобные заявления редко бывают... 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T13:52+0400

2025-07-18T13:52+0400

2025-07-18T14:51+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала список политических объединений, которые обратились с просьбой о присвоении порядкового номера на случай участия в выборах в органы местного самоуправления. Среди них оказались и те партии, которые ранее заявляли о намерении бойкотировать выборы. Согласно информации ЦИК, в избирательную администрацию обратились семь политических объединений: • "Гахария – За Грузию" – номер 25 • "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (сокращенное название: политическое объединение "Грузинская мечта") – номер 41 • "Сильная Грузия – Лело, для народа, за свободу!" – номер 9 • "Новый политический центр" (сокращенное название: "Гирчи") – номер 36 • "Единство – Единое национальное движение" (сокращенное название: "Единство – ЕНД") – номер 5 • "Альянс патриотов Грузии" (сокращенное название: "Патриоты Грузии") – номер 8 • "Коалиция за перемены: Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" – номер 4 Часть из этих оппозиционных партий ранее открыто заявляли о бойкоте выборов. Об отказе участвовать уже сообщили: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". "Наш план – сопротивляться, не сотрудничать, слушать наш народ и общество. А их план – помочь нелегитимной власти, попытаться придать легитимность правлению "Грузинской мечты", отвернуться от народа", – заявил член ЕНД Георгий Капанадзе. Пока одни партии бойкотируют процесс, другие готовятся к активной борьбе. Так, партии "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария и "Лело – Сильная Грузия" уже подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборах и обсуждают возможность выдвижения общего кандидата. "Мы не будем оппозицией для других оппозиционеров. Мы уважаем стратегию и выбор каждого политического субъекта. Но мы выбрали путь активной борьбы, поскольку считаем, что бойкот – это пассивная позиция и означает бездействие", – заявила представитель партии "Лело" Лана Галдава. Между тем депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили напомнил, как часто партии меняют свои решения. По его словам, еще недавно "Лело" и партия Гахария заявляли о возможном отказе от участия, но теперь передумали и решили участвовать – а значит, могут снова изменить свое мнение. Он также отметил, что ЕНД и "Коалиция за перемены" сейчас отказываются от участия, но не исключено, что под внешним давлением они все же зарегистрируются в последний момент. "Вполне возможно, что им накануне выборов позвонят из-за рубежа, и они поспешат в ЦИК. Как договорятся по этим четырем партиям, так все и будет. Подождем развития событий", – заявил Мачарашвили. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы в местные органы власти в грузии 2025, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия