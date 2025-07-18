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Почему Грузия заинтересовалась китайской платежной системой CIPS – ответ главы Нацбанка
Почему Грузия заинтересовалась китайской платежной системой CIPS – ответ главы Нацбанка
Sputnik Грузия
Растущие связи между Грузией и Китаем отразятся на росте объема трансграничных платежей, заявил президент CIPS 18.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-18T09:01+0400
2025-07-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудничество Национального банка Грузии с Китайской трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS) значительно упростит платежи, переводы и транзакции между Грузией и Китаем, а также будет способствовать укреплению роли Грузии в Среднем коридоре, заявила глава Нацбанка Натия Турнава. Турнава провела встречу с президентом CIPS Фу Хуаном в Тбилиси, в рамках обсуждения вопросов, предусмотренных меморандумом, подписанным в марте текущего года с Народным банком Китая. Стороны обсудили возможности сотрудничества между Нацбанком Грузии и CIPS, а также вопросы, связанные с облегчением доступа финансовых институтов страны к глобальной сети CIPS. По ее словам, делегация Системы трансграничных межбанковских платежей впервые посещает Грузию, а в условиях постоянного развития платежных и расчетных систем Грузии, сотрудничество с CIPS очень важно для страны. "Кроме того, упрощение платежных систем между двумя странами, безусловно, служит укреплению роли Грузии в Среднем коридоре", – отметила Турнава. Со своей стороны, президент CIPS отметил, что растущие связи между Грузией и Китаем отразятся на росте объема трансграничных платежей. В ходе визита менеджмент CIPS провел встречи с представителями грузинских коммерческих банков, которым предоставлена возможность стать частью глобальной сети, и стороны договорились о продолжении сотрудничества в этом направлении. Международная межбанковская платежная система CIPS – авторизованная платежная система, созданная Народным банком Китая в 2015 году. Компания специализируется на клиринге международных платежей в юанях. В настоящее время в сети CIPS участвуют более 4,7 тысячи банковских учреждений из 185 стран. В 2024 году годовой объем операций CIPS превысил 570 триллионов юаней. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран-торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов – 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, китай, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, китай, натия турнава, национальный банк грузии

Почему Грузия заинтересовалась китайской платежной системой CIPS – ответ главы Нацбанка

09:01 18.07.2025
© National Bank of GeorgiaНатия Турнава и президент CIPS Фу Хуан
Натия Турнава и президент CIPS Фу Хуан - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2025
© National Bank of Georgia
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Растущие связи между Грузией и Китаем отразятся на росте объема трансграничных платежей, заявил президент CIPS
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудничество Национального банка Грузии с Китайской трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS) значительно упростит платежи, переводы и транзакции между Грузией и Китаем, а также будет способствовать укреплению роли Грузии в Среднем коридоре, заявила глава Нацбанка Натия Турнава.
Турнава провела встречу с президентом CIPS Фу Хуаном в Тбилиси, в рамках обсуждения вопросов, предусмотренных меморандумом, подписанным в марте текущего года с Народным банком Китая. Стороны обсудили возможности сотрудничества между Нацбанком Грузии и CIPS, а также вопросы, связанные с облегчением доступа финансовых институтов страны к глобальной сети CIPS.

"Одним из направлений всеобъемлющего меморандума, подписанного с Народным банком Китая, является упрощение транзакций и повышение доступности между финансовыми системами двух стран, что будет содействовать нашей торговле – весьма важной для обеих стран", – заявила Натия Турнава.

По ее словам, делегация Системы трансграничных межбанковских платежей впервые посещает Грузию, а в условиях постоянного развития платежных и расчетных систем Грузии, сотрудничество с CIPS очень важно для страны.
"Кроме того, упрощение платежных систем между двумя странами, безусловно, служит укреплению роли Грузии в Среднем коридоре", – отметила Турнава.
Со своей стороны, президент CIPS отметил, что растущие связи между Грузией и Китаем отразятся на росте объема трансграничных платежей.

"Китай является одним из важных торговых партнеров Грузии. Развитая, эффективная и безопасная платежная инфраструктура будет очень полезна для дальнейшего развития этих отношений", – сказал Фу Хуан.

В ходе визита менеджмент CIPS провел встречи с представителями грузинских коммерческих банков, которым предоставлена возможность стать частью глобальной сети, и стороны договорились о продолжении сотрудничества в этом направлении.
Международная межбанковская платежная система CIPS – авторизованная платежная система, созданная Народным банком Китая в 2015 году. Компания специализируется на клиринге международных платежей в юанях. В настоящее время в сети CIPS участвуют более 4,7 тысячи банковских учреждений из 185 стран.
В 2024 году годовой объем операций CIPS превысил 570 триллионов юаней.

Грузия и Китай

Китай входит в первую пятерку стран-торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов – 8,2% от всего рынка.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле.
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