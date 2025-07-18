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Почему Грузия заинтересовалась китайской платежной системой CIPS – ответ главы Нацбанка

Почему Грузия заинтересовалась китайской платежной системой CIPS – ответ главы Нацбанка

Sputnik Грузия

Растущие связи между Грузией и Китаем отразятся на росте объема трансграничных платежей, заявил президент CIPS 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T09:01+0400

2025-07-18T09:01+0400

2025-07-18T09:01+0400

экономика

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натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудничество Национального банка Грузии с Китайской трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS) значительно упростит платежи, переводы и транзакции между Грузией и Китаем, а также будет способствовать укреплению роли Грузии в Среднем коридоре, заявила глава Нацбанка Натия Турнава. Турнава провела встречу с президентом CIPS Фу Хуаном в Тбилиси, в рамках обсуждения вопросов, предусмотренных меморандумом, подписанным в марте текущего года с Народным банком Китая. Стороны обсудили возможности сотрудничества между Нацбанком Грузии и CIPS, а также вопросы, связанные с облегчением доступа финансовых институтов страны к глобальной сети CIPS. По ее словам, делегация Системы трансграничных межбанковских платежей впервые посещает Грузию, а в условиях постоянного развития платежных и расчетных систем Грузии, сотрудничество с CIPS очень важно для страны. "Кроме того, упрощение платежных систем между двумя странами, безусловно, служит укреплению роли Грузии в Среднем коридоре", – отметила Турнава. Со своей стороны, президент CIPS отметил, что растущие связи между Грузией и Китаем отразятся на росте объема трансграничных платежей. В ходе визита менеджмент CIPS провел встречи с представителями грузинских коммерческих банков, которым предоставлена возможность стать частью глобальной сети, и стороны договорились о продолжении сотрудничества в этом направлении. Международная межбанковская платежная система CIPS – авторизованная платежная система, созданная Народным банком Китая в 2015 году. Компания специализируется на клиринге международных платежей в юанях. В настоящее время в сети CIPS участвуют более 4,7 тысячи банковских учреждений из 185 стран. В 2024 году годовой объем операций CIPS превысил 570 триллионов юаней. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран-торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов – 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, китай, натия турнава, национальный банк грузии