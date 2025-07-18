https://sputnik-georgia.ru/20250718/prigovor-gruzinskogo-suda-45-goda-za-brosok-kokteylya-molotova-v-politseyskogo-294196853.html

Приговор грузинского суда: 4,5 года за бросок "коктейля Молотова" в полицейского

Приговор грузинского суда: 4,5 года за бросок "коктейля Молотова" в полицейского

Sputnik Грузия

Во время массовых акций протеста в Грузии пострадали более 170 сотрудников полиции, в связи с произошедшим к уголовной ответственности привлечены 32 человека 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T17:53+0400

2025-07-18T17:53+0400

2025-07-18T19:41+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил участника антиправительственных акций протеста в ноябре-декабре 2025 года Анзора Кварацхелия к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы. Кварацхелия признан виновным в нападении на сотрудника полиции. По данным прокуратуры, он кинул т.н. "коктейль Молотова" в полицейских. Кварацхелия находился в зале суда. До оглашения приговора судьей Джвебе Начкебия, он обратился к присутствующим в зале и заявил, что невиновен. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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