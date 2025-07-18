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Синоптики предупредили жителей Грузии о жаре

Синоптики предупредили жителей Грузии о жаре

Sputnik Грузия

Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о повышении температуры воздуха до 40 градусов в период с 21 по 23 июля. По данным синоптиков, в эти дни в долине воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию, а в горах температура будет достигать 34-36 градусов. Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров. Как вести себя в жару: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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