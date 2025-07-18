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Синоптики предупредили жителей Грузии о жаре
Синоптики предупредили жителей Грузии о жаре
Sputnik Грузия
Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров 18.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-18T20:56+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о повышении температуры воздуха до 40 градусов в период с 21 по 23 июля. По данным синоптиков, в эти дни в долине воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию, а в горах температура будет достигать 34-36 градусов. Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров. Как вести себя в жару: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии

Синоптики предупредили жителей Грузии о жаре

20:56 18.07.2025
© photo: Sputnik / StringerВиды Тбилиси. Летняя жара
Виды Тбилиси. Летняя жара - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о повышении температуры воздуха до 40 градусов в период с 21 по 23 июля.
По данным синоптиков, в эти дни в долине воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию, а в горах температура будет достигать 34-36 градусов.
Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров.
Как вести себя в жару:
Проветривайте помещения подолгу ночью и рано утром, когда внешняя температура ниже;
Уменьшите проникновение тепла в дом в течение дня. Выключайте искусственное освещение и экономно расходуйте электроэнергию;
Избегайте выхода на улицу в самое жаркое время дня;
Избегайте интенсивных физических нагрузок;
Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованных автомобилях;
Принимайте прохладный душ или ванну;
Выходя на улицу, носите натуральную, светлую, свободную одежду;
Регулярно пейте много жидкости;
Избегайте употребления алкоголя, чрезмерного количества кофеина и сахара;
Питайтесь часто и небольшими порциями, избегая белковой пищи;
Если вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом о том, как они могут повлиять на ваши терморегуляцию и водный баланс;
Избегайте прямых солнечных лучей и солярия во избежание солнечных ожогов.
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