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Ушли и не вернулись – с начала года в Грузии бесследно исчезли 28 человек

Ушли и не вернулись – с начала года в Грузии бесследно исчезли 28 человек

Sputnik Грузия

Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 июля 2025 года считались 1 024 человека, из которых 28 пропали в период с 1 января по 30 июня, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – мужчины. Что касается данных за первые шесть месяцев 2025 года, всего с начала года в Грузии пропали 64 человека, найти удалось только 36. При этом шесть человек были обнаружены мертвыми. Остальные 28, четверо из которых несовершеннолетние, до сих пор имеют статус пропавших без вести. Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли. Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. В период с января по июнь 2025 года пропали семеро иностранцев, из которых найти удалось пятерых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, происшествия, мвд грузии