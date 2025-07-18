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В Грузии продолжается борьба с наркопреступлениями – задержаны 11 человек

В Грузии продолжается борьба с наркопреступлениями – задержаны 11 человек

Sputnik Грузия

Задержанные обвиняются в наркопреступлениях и незаконном хранении оружия, за что им грозит до 20 лет лишения свободы 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T18:51+0400

2025-07-18T18:51+0400

2025-07-18T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Полицейские изъяли разного типа наркотики в особо крупном размере в Тбилиси и регионах – 11 гражданам грозит тюрьма до 20 лет, говорится в сообщении МВД Грузии. Возраст задержанных – от 21 года до 55 лет. По информации ведомства, обвиняемые задержаны в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных в разное время в Тбилиси и регионах Шида Картли, Квемо Картли и Аджарии. В результате личного обыска обвиняемых и их домов, а также в ходе следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов в указанных ими местах изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства героин, альфа-ПВП, метадон, клефедрон, МДМА, марихуану и 122 куста растения каннабис. В результате следствия полиция также изъяла огнестрельное оружие и материалы, необходимые для культивирования наркотических веществ. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, пособничестве сбыту, попытке сбыта, незаконном культивировании растения, содержащего наркотические средства в особо крупном размере, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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