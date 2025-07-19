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Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров – новые данные
Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров – новые данные
Sputnik Грузия
По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии 19.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Аэропорты Грузии в январе-июне 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – 3,5 миллиона, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом. В первом полугодии текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – до 17 тысяч. Из них количество регулярных рейсов составило 12 857, а чартерных рейсов – 3 874. В целом количество выполненных пассажирских и грузовых рейсов за первое полугодие (16 731) на 14% превышает показатели за аналогичный период 2024 года. По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 18% рынка и перевезла 642 956 пассажиров в январе-июне 2025 года. Кроме того, с начала года уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 7% – 139 945 единиц перелетов. Объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 16 550,916 тонн. По сравнению с первым полугодием 2024 года грузооборот увеличился на 50%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, туризм, wizz air, агентство гражданской авиации, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, новости, туризм, wizz air, агентство гражданской авиации, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров – новые данные
По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Аэропорты Грузии в январе-июне 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – 3,5 миллиона, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом.
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в январе-июне 2025 года
Аэропорт
Кол-во пассажиров, чел.
Рост, %
Тбилиси
2 358 937
11
Кутаиси
833 512
12
Батуми
450 330
35
В первом полугодии текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – до 17 тысяч. Из них количество регулярных рейсов составило 12 857, а чартерных рейсов – 3 874.
В целом количество выполненных пассажирских и грузовых рейсов за первое полугодие (16 731) на 14% превышает показатели за аналогичный период 2024 года.
По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 18% рынка и перевезла 642 956 пассажиров в январе-июне 2025 года.
Топ-5 авиакомпаний на грузинском авиарынке в январе-июне 2025 года
Авиакомпания
Кол-во пассажиров, чел.
Доля на рынке, %
Wizz Air Hungary
642 956
18
Pegasus
284 984
8
Georgian Airways
272 568
8
Turkish Airlines
268 959
7
Azerbaijan Airlines
222 237
6
Кроме того, с начала года уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 7% – 139 945 единиц перелетов. Объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 16 550,916 тонн. По сравнению с первым полугодием 2024 года грузооборот увеличился на 50%.