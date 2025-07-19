https://sputnik-georgia.ru/20250719/aeroporty-gruzii-obsluzhili-rekordnoe-chislo-passazhirov--novye-dannye-294204678.html

Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров – новые данные

Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров – новые данные

Sputnik Грузия

По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T09:01+0400

2025-07-19T09:01+0400

2025-07-19T09:01+0400

грузия

экономика

новости

туризм

wizz air

агентство гражданской авиации

кутаисский международный аэропорт

тбилисский международный аэропорт

батумский международный аэропорт

авиасообщение в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/16/289125337_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c134f32ddeefdf73bfd4d58877bafa74.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Аэропорты Грузии в январе-июне 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – 3,5 миллиона, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом. В первом полугодии текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – до 17 тысяч. Из них количество регулярных рейсов составило 12 857, а чартерных рейсов – 3 874. В целом количество выполненных пассажирских и грузовых рейсов за первое полугодие (16 731) на 14% превышает показатели за аналогичный период 2024 года. По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 18% рынка и перевезла 642 956 пассажиров в январе-июне 2025 года. Кроме того, с начала года уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 7% – 139 945 единиц перелетов. Объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 16 550,916 тонн. По сравнению с первым полугодием 2024 года грузооборот увеличился на 50%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, туризм, wizz air, агентство гражданской авиации, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии