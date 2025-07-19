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Арабская авиакомпания Etihad Airways свяжет Тбилиси с Абу-Даби
Арабская авиакомпания Etihad Airways свяжет Тбилиси с Абу-Даби
Sputnik Грузия
Страны Персидского залива являются для Грузии важным рынком, который растет с каждым годом, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии 19.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways начнет выполнять прямые регулярные рейсы Абу-Даби – Тбилиси – Абу-Даби с марта 2026 года, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили. По информации объединения, рейсы будут выполняться ежедневно. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. По его словам, страны Персидского залива являются для Грузии важным рынком, который растет с каждым годом. "Etihad Airways входит в число лучших авиакомпаний мира, предоставляющих полный спектр услуг. Авиакомпания отличается высоким качеством и безопасностью. Ее выход на грузинский авиационный рынок означает высокий уровень доверия к нашей стране", – отметил он. По данным Skytrax (британская консалтинговая компания, оценивающая качество услуг в сфере воздушного транспорта, прим.), флагманская авиакомпания ОАЭ Etihad Airways вошла в двадцатку лучших авиакомпаний мира 2025 года, а по версии журнала Travel+Leisure – заняла девятое место. По данным различных опросов, авиакомпания занимает пятое место среди самых безопасных авиакомпаний мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, персидский залив, оаэ, тбилисский международный аэропорт
грузия, экономика, новости, персидский залив, оаэ, тбилисский международный аэропорт
Арабская авиакомпания Etihad Airways свяжет Тбилиси с Абу-Даби
14:03 19.07.2025 (обновлено: 17:31 19.07.2025)
Страны Персидского залива являются для Грузии важным рынком, который растет с каждым годом, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways начнет выполнять прямые регулярные рейсы Абу-Даби – Тбилиси – Абу-Даби с марта 2026 года, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили.
По информации объединения, рейсы будут выполняться ежедневно. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.
"С марта 2026 года авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы между Тбилиси и Абу-Даби. Это окажет еще более положительное влияние на туристический поток в Грузию из стран Персидского залива, которые отличаются высокой покупательной способностью", – заявил Мосешвили.
По его словам, страны Персидского залива являются для Грузии важным рынком, который растет с каждым годом.
"Etihad Airways входит в число лучших авиакомпаний мира, предоставляющих полный спектр услуг. Авиакомпания отличается высоким качеством и безопасностью. Ее выход на грузинский авиационный рынок означает высокий уровень доверия к нашей стране", – отметил он.
По данным за январь-июнь 2025 года, Грузию посетило около 500 тысяч пассажиров из стран Персидского залива, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Skytrax (британская консалтинговая компания, оценивающая качество услуг в сфере воздушного транспорта, прим.), флагманская авиакомпания ОАЭ Etihad Airways вошла в двадцатку лучших авиакомпаний мира 2025 года, а по версии журнала Travel+Leisure – заняла девятое место. По данным различных опросов, авиакомпания занимает пятое место среди самых безопасных авиакомпаний мира.