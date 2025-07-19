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Арабская авиакомпания Etihad Airways свяжет Тбилиси с Абу-Даби

Арабская авиакомпания Etihad Airways свяжет Тбилиси с Абу-Даби

Sputnik Грузия

Страны Персидского залива являются для Грузии важным рынком, который растет с каждым годом, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T14:03+0400

2025-07-19T14:03+0400

2025-07-19T17:31+0400

грузия

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персидский залив

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тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways начнет выполнять прямые регулярные рейсы Абу-Даби – Тбилиси – Абу-Даби с марта 2026 года, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили. По информации объединения, рейсы будут выполняться ежедневно. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. По его словам, страны Персидского залива являются для Грузии важным рынком, который растет с каждым годом. "Etihad Airways входит в число лучших авиакомпаний мира, предоставляющих полный спектр услуг. Авиакомпания отличается высоким качеством и безопасностью. Ее выход на грузинский авиационный рынок означает высокий уровень доверия к нашей стране", – отметил он. По данным Skytrax (британская консалтинговая компания, оценивающая качество услуг в сфере воздушного транспорта, прим.), флагманская авиакомпания ОАЭ Etihad Airways вошла в двадцатку лучших авиакомпаний мира 2025 года, а по версии журнала Travel+Leisure – заняла девятое место. По данным различных опросов, авиакомпания занимает пятое место среди самых безопасных авиакомпаний мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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