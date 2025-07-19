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Глава IT-компании оказался в центре скандала из-за "камеры поцелуев" на концерте Coldplay

Глава IT-компании оказался в центре скандала из-за "камеры поцелуев" на концерте Coldplay

Sputnik Грузия

В ответ на общественный резонанс совет директоров Astronomer запустил внутреннюю проверку 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Совет директоров Astronomer начал внутреннее расследование после того, как в сети распространилось видео с концерта группы Coldplay, на котором гендиректор компании Энди Байрон попал в объектив "камеры поцелуев" в объятиях коллеги – HR-директора Кристин Кэбот. Инцидент произошел 17 июля. Во время выступления Coldplay в Бостоне экран арены показал пару, которую операторы "камеры поцелуев" (kiss cam) выхватили из толпы. Мужчина и женщина стояли в обнимку. Как только они попали на экран, мужчина поспешно спрятался за ограждение, а женщина прикрыла лицо руками. Солист Coldplay Крис Мартин, комментируя увиденное, пошутил: "Ну надо же. Либо у них роман, либо они очень стеснительные". По версии нескольких СМИ, пара с видео – это Энди Байрон, генеральный директор IT-компании Astronomer, и директор по персоналу компании Кристин Кэбот. Видео стремительно разошлось по соцсетям, и в публичной плоскости возникли подозрения в том, что между коллегами может быть роман. Байрон женат, что усилило волну критики в его адрес. О семейном положении Кэбот информации нет. На время расследования Энди Байрон отправлен в отпуск. Исполняющим обязанности CEO назначен соучредитель и директор по продукту компании Пит Деджой. Astronomer – американская IT-компания, специализирующаяся на решениях для обработки данных, особенно в области Apache Airflow. Основана в 2018 году, быстро выросла в одного из лидеров на рынке инструментов для data engineering.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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