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Как Вахтанг Кикабидзе приручил бродячего пса на съемках фильма “Мимино” – видео
Как Вахтанг Кикабидзе приручил бродячего пса на съемках фильма “Мимино” – видео
Sputnik Грузия
Одна из ярких и запоминающихся ролей Вахтанга Кикабидзе в кино – роль пилота Валико Мизандари в фильме "Мимино" (в переводе – сокол). В ряде эпизодов фильма... 19.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-19T16:52+0400
2025-07-19T16:52+0400
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Одни из теплых эпизодов в фильме “Мимино” – это появление пса по кличке “Зарбазан” (в переводе “пушка”), который постоянно сопровождал главного героя Валико Мизандари и даже садился с ним в вертолет. Эту роль должна была получить собачка Чапа, которую уже привезли из Москвы. Но она была очень ухоженной и этим не понравилась режиссеру Георгию Данелия. Как-то по дороге на съемку Данелия увидел бродячего пса – всего в колючках, грязного, одно ухо у него висело, но походка была гордой и очень впечатлила режиссера.Пса сразу подобрали, и он получил роль в фильме вместо Чапы. Пока думали, как приручить пса и заставить слушать команды, Вахтанг Кикабидзе взял это на себя. Он стал носить с собой в кармане кусочки колбасы, и пес его во всем слушался.Когда камера включалась, Кикабидзе нес колбасу в руке, а пес сразу бежал за ним. Он бесстрашно залезал в вертолет, смотрел в иллюминатор, садился, ложился и образцово себя вел. В ходе съемок Зарбазан даже побывал в Москве, где участвовал в одном из эпизодов картины.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вахтанг кикабидзе, кино, грузинское кино, грузинское кино, собака, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вахтанг кикабидзе, кино, грузинское кино, грузинское кино, собака, видео
Как Вахтанг Кикабидзе приручил бродячего пса на съемках фильма “Мимино” – видео
16:52 19.07.2025 (обновлено: 17:01 19.07.2025)
Одна из ярких и запоминающихся ролей Вахтанга Кикабидзе в кино – роль пилота Валико Мизандари в фильме "Мимино" (в переводе – сокол). В ряде эпизодов фильма героя сопровождал пес Зарбазан, появлению которого на экране предшествовала целая история.
Одни из теплых эпизодов в фильме “Мимино” – это появление пса по кличке “Зарбазан” (в переводе “пушка”), который постоянно сопровождал главного героя Валико Мизандари и даже садился с ним в вертолет.
Эту роль должна была получить собачка Чапа, которую уже привезли из Москвы. Но она была очень ухоженной и этим не понравилась режиссеру Георгию Данелия. Как-то по дороге на съемку Данелия увидел бродячего пса – всего в колючках, грязного, одно ухо у него висело, но походка была гордой и очень впечатлила режиссера.
Пса сразу подобрали, и он получил роль в фильме вместо Чапы. Пока думали, как приручить пса и заставить слушать команды, Вахтанг Кикабидзе взял это на себя. Он стал носить с собой в кармане кусочки колбасы, и пес его во всем слушался.
Когда камера включалась, Кикабидзе нес колбасу в руке, а пес сразу бежал за ним. Он бесстрашно залезал в вертолет, смотрел в иллюминатор, садился, ложился и образцово себя вел. В ходе съемок Зарбазан даже побывал в Москве, где участвовал в одном из эпизодов картины.