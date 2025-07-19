https://sputnik-georgia.ru/20250719/kak-vakhtang-kikabidze-priruchil-brodyachego-psa-na-semkakh-filma-mimino---video-294211520.html

Как Вахтанг Кикабидзе приручил бродячего пса на съемках фильма “Мимино” – видео

Как Вахтанг Кикабидзе приручил бродячего пса на съемках фильма “Мимино” – видео

Sputnik Грузия

Одна из ярких и запоминающихся ролей Вахтанга Кикабидзе в кино – роль пилота Валико Мизандари в фильме "Мимино" (в переводе – сокол). В ряде эпизодов фильма... 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T16:52+0400

2025-07-19T16:52+0400

2025-07-19T17:01+0400

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Одни из теплых эпизодов в фильме “Мимино” – это появление пса по кличке “Зарбазан” (в переводе “пушка”), который постоянно сопровождал главного героя Валико Мизандари и даже садился с ним в вертолет. Эту роль должна была получить собачка Чапа, которую уже привезли из Москвы. Но она была очень ухоженной и этим не понравилась режиссеру Георгию Данелия. Как-то по дороге на съемку Данелия увидел бродячего пса – всего в колючках, грязного, одно ухо у него висело, но походка была гордой и очень впечатлила режиссера.Пса сразу подобрали, и он получил роль в фильме вместо Чапы. Пока думали, как приручить пса и заставить слушать команды, Вахтанг Кикабидзе взял это на себя. Он стал носить с собой в кармане кусочки колбасы, и пес его во всем слушался.Когда камера включалась, Кикабидзе нес колбасу в руке, а пес сразу бежал за ним. Он бесстрашно залезал в вертолет, смотрел в иллюминатор, садился, ложился и образцово себя вел. В ходе съемок Зарбазан даже побывал в Москве, где участвовал в одном из эпизодов картины.

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