https://sputnik-georgia.ru/20250719/mvd-gruzii-soobschilo-ob-unichtozhenii-narkotikov-na-7-millionov-294205303.html

МВД Грузии сообщило об уничтожении наркотиков на 7 миллионов

МВД Грузии сообщило об уничтожении наркотиков на 7 миллионов

Sputnik Грузия

Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T15:04+0400

2025-07-19T15:04+0400

2025-07-19T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники экспертно-криминалистического департамента уничтожили 450 килограммов различных видов наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств, общая стоимость которых на "черном рынке" составляет более 7 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии. Всего было уничтожено 2 килограмма и 928 таблеток метадона, 379 килограммов марихуаны, 4,2 килограмма героина, 218 граммов кокаина, 261 грамм альфа-ПВП, 95 граммов кетамина, 28 граммов клефедрона, 707 граммов и 755 таблеток MDMA метадона, 811 таблеток бупренорфина, 1850 таблеток прегабалина, 256 таблеток трамадола, 402 таблетки кодеина, а также различные наименования психотропных и новых психоактивных веществ. Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии. Процесс уничтожения наркотиков производится раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам. После вынесения судебного приговора перевозка наркотиков из хранилища осуществляется в сопровождении экипажей патрульной полиции и полиции охраны в соответствующую локацию, где их сжигают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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