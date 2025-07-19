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МВД Грузии сообщило об уничтожении наркотиков на 7 миллионов
МВД Грузии сообщило об уничтожении наркотиков на 7 миллионов
Sputnik Грузия
Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии 19.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-19T15:04+0400
2025-07-19T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники экспертно-криминалистического департамента уничтожили 450 килограммов различных видов наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств, общая стоимость которых на "черном рынке" составляет более 7 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии. Всего было уничтожено 2 килограмма и 928 таблеток метадона, 379 килограммов марихуаны, 4,2 килограмма героина, 218 граммов кокаина, 261 грамм альфа-ПВП, 95 граммов кетамина, 28 граммов клефедрона, 707 граммов и 755 таблеток MDMA метадона, 811 таблеток бупренорфина, 1850 таблеток прегабалина, 256 таблеток трамадола, 402 таблетки кодеина, а также различные наименования психотропных и новых психоактивных веществ. Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии. Процесс уничтожения наркотиков производится раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам. После вынесения судебного приговора перевозка наркотиков из хранилища осуществляется в сопровождении экипажей патрульной полиции и полиции охраны в соответствующую локацию, где их сжигают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, мвд грузии
новости, грузия, происшествия, мвд грузии
МВД Грузии сообщило об уничтожении наркотиков на 7 миллионов
Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники экспертно-криминалистического департамента уничтожили 450 килограммов различных видов наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств, общая стоимость которых на "черном рынке" составляет более 7 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии.
Всего было уничтожено 2 килограмма и 928 таблеток метадона, 379 килограммов марихуаны, 4,2 килограмма героина, 218 граммов кокаина, 261 грамм альфа-ПВП, 95 граммов кетамина, 28 граммов клефедрона, 707 граммов и 755 таблеток MDMA метадона, 811 таблеток бупренорфина, 1850 таблеток прегабалина, 256 таблеток трамадола, 402 таблетки кодеина, а также различные наименования психотропных и новых психоактивных веществ.
Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии.
Процесс уничтожения наркотиков производится раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам.
После вынесения судебного приговора перевозка наркотиков из хранилища осуществляется в сопровождении экипажей патрульной полиции и полиции охраны в соответствующую локацию, где их сжигают.