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Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом на границе Турции и Грузии

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом на границе Турции и Грузии

Sputnik Грузия

Арестованным грозит до 11 лет лишения свободы 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Три гражданина Турции, в том числе разыскиваемый через Интерпол за убийство двух человек, были задержаны за незаконное пересечение границы Грузии в регионе Квемо Картли, сообщает пресс-служба МВД. По данным ведомства, граждане Турции в обход погранично-пропускного пункта проникли в Грузию и были задержаны в районе Тетрицкаро, когда полицейские остановили их автомобиль. При себе у задержанных обнаружили огнестрельное оружие с 13 патронами. Теперь задержанным грозит до 11 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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