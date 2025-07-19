https://sputnik-georgia.ru/20250719/turkish-airlines-mozhet-uvelichit-chislo-reysov-gruzii-294209641.html

Turkish Airlines может увеличить число рейсов Грузии

Turkish Airlines может увеличить число рейсов Грузии

Sputnik Грузия

Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T17:17+0400

2025-07-19T17:17+0400

2025-07-19T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Увеличение частоты рейсов в Грузии турецкой авиакомпанией Turkish Airlines и ее дочерней компанией AJet обсудили министр экономики Грузии Мариам Квривишвили и председатель совета директоров турецкой авиакомпании Ахмет Болат. Встреча прошла в Стамбуле, куда Квривишвили прибыла с рабочим визитом. По данным пресс-службы Минэкономики, на встрече была подчеркнута важность увеличения частоты существующих рейсов, что даст больший стимул как непосредственно экономике туризма Грузии, так и увеличит доходы от туризма. Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией. Кроме того, Квривишвили и Болат обсудили возможность проведения совместных маркетинговых кампаний с целью повышения узнаваемости Грузии как интересного турнаправления и, как следствие, привлечения большего числа платежеспособных туристов существующими рейсами. Авиакомпания Turkish Airlines – одна из крупнейших в мире авиакомпаний-перевозчиков, осуществляющая прямые рейсы почти в 130 стран мира. На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы со следующей частотой: Стамбул-Тбилиси-Стамбул – 35 рейсов в неделю; Стамбул-Батуми-Стамбул – 14 рейсов в неделю. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, экономика, новости, грузия, турция, тбилиси, стамбул, мариам квривишвили, turkish airlines