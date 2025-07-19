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Turkish Airlines может увеличить число рейсов Грузии
Turkish Airlines может увеличить число рейсов Грузии
Sputnik Грузия
Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией 19.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-19T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Увеличение частоты рейсов в Грузии турецкой авиакомпанией Turkish Airlines и ее дочерней компанией AJet обсудили министр экономики Грузии Мариам Квривишвили и председатель совета директоров турецкой авиакомпании Ахмет Болат. Встреча прошла в Стамбуле, куда Квривишвили прибыла с рабочим визитом. По данным пресс-службы Минэкономики, на встрече была подчеркнута важность увеличения частоты существующих рейсов, что даст больший стимул как непосредственно экономике туризма Грузии, так и увеличит доходы от туризма. Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией. Кроме того, Квривишвили и Болат обсудили возможность проведения совместных маркетинговых кампаний с целью повышения узнаваемости Грузии как интересного турнаправления и, как следствие, привлечения большего числа платежеспособных туристов существующими рейсами. Авиакомпания Turkish Airlines – одна из крупнейших в мире авиакомпаний-перевозчиков, осуществляющая прямые рейсы почти в 130 стран мира. На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы со следующей частотой: Стамбул-Тбилиси-Стамбул – 35 рейсов в неделю; Стамбул-Батуми-Стамбул – 14 рейсов в неделю. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, экономика, новости, грузия, турция, тбилиси, стамбул, мариам квривишвили, turkish airlines
туризм, экономика, новости, грузия, турция, тбилиси, стамбул, мариам квривишвили, turkish airlines

Turkish Airlines может увеличить число рейсов Грузии

17:17 19.07.2025
© photo: Sputnik / StringerСамолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines в тбилисском аэропорту
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines в тбилисском аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Увеличение частоты рейсов в Грузии турецкой авиакомпанией Turkish Airlines и ее дочерней компанией AJet обсудили министр экономики Грузии Мариам Квривишвили и председатель совета директоров турецкой авиакомпании Ахмет Болат.
Встреча прошла в Стамбуле, куда Квривишвили прибыла с рабочим визитом.
По данным пресс-службы Минэкономики, на встрече была подчеркнута важность увеличения частоты существующих рейсов, что даст больший стимул как непосредственно экономике туризма Грузии, так и увеличит доходы от туризма.
Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией.
Кроме того, Квривишвили и Болат обсудили возможность проведения совместных маркетинговых кампаний с целью повышения узнаваемости Грузии как интересного турнаправления и, как следствие, привлечения большего числа платежеспособных туристов существующими рейсами.

"Наша цель – чтобы в Грузии был один из лучших аэропортов в мире, который также станет транзитно-логистическим центром с высококлассными пассажирскими и грузовыми терминалами и будет отвечать тем авиационным тенденциям и требованиям пассажиров, которые появятся в ближайшие десятилетия", – отметила Квривишвили.

Авиакомпания Turkish Airlines – одна из крупнейших в мире авиакомпаний-перевозчиков, осуществляющая прямые рейсы почти в 130 стран мира.
На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы со следующей частотой: Стамбул-Тбилиси-Стамбул – 35 рейсов в неделю; Стамбул-Батуми-Стамбул – 14 рейсов в неделю.
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