https://sputnik-georgia.ru/20250719/turkish-airlines-mozhet-uvelichit-chislo-reysov-gruzii-294209641.html
Turkish Airlines может увеличить число рейсов Грузии
Turkish Airlines может увеличить число рейсов Грузии
Sputnik Грузия
Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией 19.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-19T17:17+0400
2025-07-19T17:17+0400
2025-07-19T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Увеличение частоты рейсов в Грузии турецкой авиакомпанией Turkish Airlines и ее дочерней компанией AJet обсудили министр экономики Грузии Мариам Квривишвили и председатель совета директоров турецкой авиакомпании Ахмет Болат. Встреча прошла в Стамбуле, куда Квривишвили прибыла с рабочим визитом. По данным пресс-службы Минэкономики, на встрече была подчеркнута важность увеличения частоты существующих рейсов, что даст больший стимул как непосредственно экономике туризма Грузии, так и увеличит доходы от туризма. Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией. Кроме того, Квривишвили и Болат обсудили возможность проведения совместных маркетинговых кампаний с целью повышения узнаваемости Грузии как интересного турнаправления и, как следствие, привлечения большего числа платежеспособных туристов существующими рейсами. Авиакомпания Turkish Airlines – одна из крупнейших в мире авиакомпаний-перевозчиков, осуществляющая прямые рейсы почти в 130 стран мира. На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы со следующей частотой: Стамбул-Тбилиси-Стамбул – 35 рейсов в неделю; Стамбул-Батуми-Стамбул – 14 рейсов в неделю. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, экономика, новости, грузия, турция, тбилиси, стамбул, мариам квривишвили, turkish airlines
туризм, экономика, новости, грузия, турция, тбилиси, стамбул, мариам квривишвили, turkish airlines
Turkish Airlines может увеличить число рейсов Грузии
Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Увеличение частоты рейсов в Грузии турецкой авиакомпанией Turkish Airlines и ее дочерней компанией AJet обсудили министр экономики Грузии Мариам Квривишвили и председатель совета директоров турецкой авиакомпании Ахмет Болат.
Встреча прошла в Стамбуле, куда Квривишвили прибыла с рабочим визитом.
По данным пресс-службы Минэкономики, на встрече была подчеркнута важность увеличения частоты существующих рейсов, что даст больший стимул как непосредственно экономике туризма Грузии, так и увеличит доходы от туризма.
Стороны также обсудили возможность добавления нового направления между Грузией и Турцией.
Кроме того, Квривишвили и Болат обсудили возможность проведения совместных маркетинговых кампаний с целью повышения узнаваемости Грузии как интересного турнаправления и, как следствие, привлечения большего числа платежеспособных туристов существующими рейсами.
"Наша цель – чтобы в Грузии был один из лучших аэропортов в мире, который также станет транзитно-логистическим центром с высококлассными пассажирскими и грузовыми терминалами и будет отвечать тем авиационным тенденциям и требованиям пассажиров, которые появятся в ближайшие десятилетия", – отметила Квривишвили.
Авиакомпания Turkish Airlines – одна из крупнейших в мире авиакомпаний-перевозчиков, осуществляющая прямые рейсы почти в 130 стран мира.
На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы со следующей частотой: Стамбул-Тбилиси-Стамбул – 35 рейсов в неделю; Стамбул-Батуми-Стамбул – 14 рейсов в неделю.