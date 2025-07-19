https://sputnik-georgia.ru/20250719/ubezhische-v-gruzii-dannye-za-polgoda--294208696.html

Убежище в Грузии: данные за полгода

Убежище в Грузии: данные за полгода

Sputnik Грузия

За полгода 2025-го отказ в получении гуманитарного статуса в стране получили 670 иностранцев 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T16:07+0400

2025-07-19T16:07+0400

2025-07-19T17:06+0400

грузия

новости

общество

иран

пакистан

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Власти Грузии в период с января по июнь 2025 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 28 иностранцам, а выдворили – 525, говорится в материалах на сайте МВД.Для сравнения, число выдворенных за полгода в два раза превышает число выдворенных за весь 2024 год, когда из страны было депортировано всего 219 иностранных граждан.По данным ведомства, статус беженца в период с 1 января по 30 июня 2025 года Грузия предоставила гражданке России, шести гражданам Турции и двум лицам с неустановленным гражданством.Что касается гуманитарного статуса, то его получили два гражданина Турции, два гражданина РФ, 13 граждан Украины, одно лицо с двойным гражданством и одно лицо с неустановленным гражданством.За первые 6 месяцев 2025 года отказ в получении данного статуса в стране получили 670 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Турции, Пакистана и Ирана.С начала 2025 года власти Грузии объявили войну с нелегалами в Грузии и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в стране.Кого выдворяют из Грузии? ТОП-5 странНа первом месте по числу выдворенных находятся Индия и Иран. За первые шесть месяцев Грузия выдворила по 82 гражданина этих стран.Второе место занимает Китай. В период с 1 января по 30 июня 2025 года из Грузии было выдворено 62 гражданина Китая. Третье – у граждан Турции. Всего за шесть месяцев из Грузии было выдворено 55 граждан этой стран.Кроме того, из страны было выдворено 26 граждан Туркменистана, 20 граждан Азербайджана, 11 граждан Бангладеш.Среди выдворенных также граждане Иордании, США, Израиля, Армении, Алжира, Беларуси, Камеруна, Ливана, Мьянмы, Молдовы, Непала, Нигерии, Пакистана, Литвы, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Колумбии, Марокко, Румынии, Словакии, Южной Африки, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Филиппин и Шри-Ланки.ПроцедурыРешение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

иран

пакистан

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, иран, пакистан, турция