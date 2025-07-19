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Убежище в Грузии: данные за полгода
Убежище в Грузии: данные за полгода
Sputnik Грузия
За полгода 2025-го отказ в получении гуманитарного статуса в стране получили 670 иностранцев 19.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-19T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Власти Грузии в период с января по июнь 2025 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 28 иностранцам, а выдворили – 525, говорится в материалах на сайте МВД.Для сравнения, число выдворенных за полгода в два раза превышает число выдворенных за весь 2024 год, когда из страны было депортировано всего 219 иностранных граждан.По данным ведомства, статус беженца в период с 1 января по 30 июня 2025 года Грузия предоставила гражданке России, шести гражданам Турции и двум лицам с неустановленным гражданством.Что касается гуманитарного статуса, то его получили два гражданина Турции, два гражданина РФ, 13 граждан Украины, одно лицо с двойным гражданством и одно лицо с неустановленным гражданством.За первые 6 месяцев 2025 года отказ в получении данного статуса в стране получили 670 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Турции, Пакистана и Ирана.С начала 2025 года власти Грузии объявили войну с нелегалами в Грузии и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в стране.Кого выдворяют из Грузии? ТОП-5 странНа первом месте по числу выдворенных находятся Индия и Иран. За первые шесть месяцев Грузия выдворила по 82 гражданина этих стран.Второе место занимает Китай. В период с 1 января по 30 июня 2025 года из Грузии было выдворено 62 гражданина Китая. Третье – у граждан Турции. Всего за шесть месяцев из Грузии было выдворено 55 граждан этой стран.Кроме того, из страны было выдворено 26 граждан Туркменистана, 20 граждан Азербайджана, 11 граждан Бангладеш.Среди выдворенных также граждане Иордании, США, Израиля, Армении, Алжира, Беларуси, Камеруна, Ливана, Мьянмы, Молдовы, Непала, Нигерии, Пакистана, Литвы, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Колумбии, Марокко, Румынии, Словакии, Южной Африки, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Филиппин и Шри-Ланки.ПроцедурыРешение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иран, пакистан, турция
Убежище в Грузии: данные за полгода
16:07 19.07.2025 (обновлено: 17:06 19.07.2025)
За полгода 2025-го отказ в получении гуманитарного статуса в стране получили 670 иностранцев
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Власти Грузии в период с января по июнь 2025 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 28 иностранцам, а выдворили – 525, говорится в материалах на сайте МВД.
Для сравнения, число выдворенных за полгода в два раза превышает число выдворенных за весь 2024 год, когда из страны было депортировано всего 219 иностранных граждан.
По данным ведомства, статус беженца в период с 1 января по 30 июня 2025 года Грузия предоставила гражданке России, шести гражданам Турции и двум лицам с неустановленным гражданством.
Что касается гуманитарного статуса, то его получили два гражданина Турции, два гражданина РФ, 13 граждан Украины, одно лицо с двойным гражданством и одно лицо с неустановленным гражданством.
Статистика числа выдворений за последние пять лет
Год
Число выдворенных
2024
219
2023
190
2022
165
2021
77
2020
49
За первые 6 месяцев 2025 года отказ в получении данного статуса в стране получили 670 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Турции, Пакистана и Ирана.
С начала 2025 года власти Грузии объявили войну с нелегалами в Грузии и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в стране.
Кого выдворяют из Грузии? ТОП-5 стран
На первом месте по числу выдворенных находятся Индия и Иран. За первые шесть месяцев Грузия выдворила по 82 гражданина этих стран.
Второе место занимает Китай. В период с 1 января по 30 июня 2025 года из Грузии было выдворено 62 гражданина Китая. Третье – у граждан Турции. Всего за шесть месяцев из Грузии было выдворено 55 граждан этой стран.
Четвертую строчку заняла Россия. За полгода из Грузии было выдворено 33 россиянина. На пятом месте – граждане Египта. Всего из страны за отчетный период было выдворено 30 граждан этой страны.
Кроме того, из страны было выдворено 26 граждан Туркменистана, 20 граждан Азербайджана, 11 граждан Бангладеш.
Среди выдворенных также граждане Иордании, США, Израиля, Армении, Алжира, Беларуси, Камеруна, Ливана, Мьянмы, Молдовы, Непала, Нигерии, Пакистана, Литвы, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Колумбии, Марокко, Румынии, Словакии, Южной Африки, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Филиппин и Шри-Ланки.
Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.