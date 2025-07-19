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Убийство в ресторане Батуми раскрыто: задержаны два гражданина Турции

Убийство в ресторане Батуми раскрыто: задержаны два гражданина Турции

Sputnik Грузия

Гражданин Турции был расстрелян 18 июля в ресторане в Батуми, где он обедал 19.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Причиной убийства гражданина Турции в ресторане черноморского курорта Батуми мог стать конфликт между преступными группировками в Турции, сообщает МВД Грузии. Гражданин Турции был расстрелян 18 июля в ресторане в Батуми, где он обедал. Полиция задержала двух его соотечественников. Одного обвиняют в умышленном убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, второго – в несообщении о преступлении и незаконном пересечении границы. Расследование по фактам умышленного убийства, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также несообщения об особо тяжком преступлении и незаконного пересечения государственной границы Грузии продолжается. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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