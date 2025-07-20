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Дефицита вакцины от бешенства в Тбилиси нет – мэрия
Дефицита вакцины от бешенства в Тбилиси нет – мэрия
Sputnik Грузия
Случай заражения собаки бешенством от волка был зафиксирован в мае в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети) 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Агентство мониторинга животных располагает достаточно большим запасом вакцины против бешенства и проводит интенсивную вакцинацию животных в Тбилиси в обычном режиме, говорится в заявлении мэрии столицы. Информацию о том, что в Тбилиси дефицит вакцины от бешенства распространил оппозиционный телеканал "Формула" со ссылкой на публикацию жительницы столицы. По словам женщины, она хотела привить своего питомца, но в нескольких клиниках ей сообщили, что в городе дефицит вакцины. В случае необходимости, заинтересованные лица могут связаться с агентством и провести вакцинацию животных в муниципальном питомнике. Случай заражения собаки бешенством от волка был зафиксирован в мае в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети). Профилактика бешенства у животных возможна с помощью вакцинации. Ежегодно проводится бесплатная вакцинация против бешенства и прививает до 300 тысяч животных. Агентство призывает население своевременно вакцинировать своих домашних животных (собак и кошек), чтобы предотвратить заражение бешенством и не подвергать опасности свою жизнь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество
Дефицита вакцины от бешенства в Тбилиси нет – мэрия
18:58 20.07.2025 (обновлено: 20:24 20.07.2025)
Случай заражения собаки бешенством от волка был зафиксирован в мае в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети)
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Агентство мониторинга животных располагает достаточно большим запасом вакцины против бешенства и проводит интенсивную вакцинацию животных в Тбилиси в обычном режиме, говорится в заявлении мэрии столицы.
Информацию о том, что в Тбилиси дефицит вакцины от бешенства распространил оппозиционный телеканал "Формула" со ссылкой на публикацию жительницы столицы. По словам женщины, она хотела привить своего питомца, но в нескольких клиниках ей сообщили, что в городе дефицит вакцины.
"Мы хотели бы отреагировать на ложную информацию, распространенную отдельными СМИ о нехватке вакцины против бешенства в столице. Сообщаем вам, что Агентство по надзору за животными располагает достаточно большим запасом вакцины и проводит интенсивную вакцинацию животных в обычном режиме", – говорится в заявлении.
В случае необходимости, заинтересованные лица могут связаться с агентством и провести вакцинацию животных в муниципальном питомнике.
Случай заражения собаки бешенством от волка был зафиксирован в мае в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети).
Бешенство – опасное зоонозное заболевание, которому подвержены как домашние и дикие животные, так и человек. Инфекция передается при контакте с больным животным (укусы, царапины). После появления клинических признаков болезнь заканчивается летальным исходом.
Профилактика бешенства у животных возможна с помощью вакцинации. Ежегодно проводится бесплатная вакцинация против бешенства и прививает до 300 тысяч животных.
Агентство призывает население своевременно вакцинировать своих домашних животных (собак и кошек), чтобы предотвратить заражение бешенством и не подвергать опасности свою жизнь.