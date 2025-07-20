https://sputnik-georgia.ru/20250720/defitsita-vaktsiny-ot-beshenstva-v-tbilisi-net---meriya-294218001.html

Дефицита вакцины от бешенства в Тбилиси нет – мэрия

Дефицита вакцины от бешенства в Тбилиси нет – мэрия

Sputnik Грузия

Случай заражения собаки бешенством от волка был зафиксирован в мае в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети) 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T18:58+0400

2025-07-20T18:58+0400

2025-07-20T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Агентство мониторинга животных располагает достаточно большим запасом вакцины против бешенства и проводит интенсивную вакцинацию животных в Тбилиси в обычном режиме, говорится в заявлении мэрии столицы. Информацию о том, что в Тбилиси дефицит вакцины от бешенства распространил оппозиционный телеканал "Формула" со ссылкой на публикацию жительницы столицы. По словам женщины, она хотела привить своего питомца, но в нескольких клиниках ей сообщили, что в городе дефицит вакцины. В случае необходимости, заинтересованные лица могут связаться с агентством и провести вакцинацию животных в муниципальном питомнике. Случай заражения собаки бешенством от волка был зафиксирован в мае в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети). Профилактика бешенства у животных возможна с помощью вакцинации. Ежегодно проводится бесплатная вакцинация против бешенства и прививает до 300 тысяч животных. Агентство призывает население своевременно вакцинировать своих домашних животных (собак и кошек), чтобы предотвратить заражение бешенством и не подвергать опасности свою жизнь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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