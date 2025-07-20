https://sputnik-georgia.ru/20250720/feykovye-stranitsy-i-ugrozy---zhitel-adzharii-zaderzhan-za-presledovanie-byvshey-devushki-294218650.html

Фейковые страницы и угрозы – житель Аджарии задержан за преследование бывшей девушки

Фейковые страницы и угрозы – житель Аджарии задержан за преследование бывшей девушки

Sputnik Грузия

После разрыва отношений с женщиной задержанный неоднократно преследовал ее, писал и звонил с угрозами, в том числе обещал убить 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T21:58+0400

2025-07-20T21:58+0400

2025-07-20T22:41+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Двадцатичетырехлетний житель Аджарии задержан полицией по обвинению в преследовании, угрозах и незаконном распространении персональных данных своей бывшей девушки, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Как установило следствие, после разрыва отношений с женщиной задержанный, который был судим в прошлом, неоднократно преследовал ее, писал и звонил с угрозами, в том числе обещал убить. Чтобы унизить потерпевшую, он создал в соцсетях фейковые страницы от ее имени, на которых распространял ложную информацию, якобы она оказывает сексуальные услуги. Угрозы поступали и в адрес члена семьи потерпевшей. Теперь задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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