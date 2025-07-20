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Фейковые страницы и угрозы – житель Аджарии задержан за преследование бывшей девушки
Фейковые страницы и угрозы – житель Аджарии задержан за преследование бывшей девушки
Sputnik Грузия
После разрыва отношений с женщиной задержанный неоднократно преследовал ее, писал и звонил с угрозами, в том числе обещал убить 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T21:58+0400
2025-07-20T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Двадцатичетырехлетний житель Аджарии задержан полицией по обвинению в преследовании, угрозах и незаконном распространении персональных данных своей бывшей девушки, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Как установило следствие, после разрыва отношений с женщиной задержанный, который был судим в прошлом, неоднократно преследовал ее, писал и звонил с угрозами, в том числе обещал убить. Чтобы унизить потерпевшую, он создал в соцсетях фейковые страницы от ее имени, на которых распространял ложную информацию, якобы она оказывает сексуальные услуги. Угрозы поступали и в адрес члена семьи потерпевшей. Теперь задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария
Фейковые страницы и угрозы – житель Аджарии задержан за преследование бывшей девушки
21:58 20.07.2025 (обновлено: 22:41 20.07.2025)
После разрыва отношений с женщиной задержанный неоднократно преследовал ее, писал и звонил с угрозами, в том числе обещал убить
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Двадцатичетырехлетний житель Аджарии задержан полицией по обвинению в преследовании, угрозах и незаконном распространении персональных данных своей бывшей девушки, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Как установило следствие, после разрыва отношений с женщиной задержанный, который был судим в прошлом, неоднократно преследовал ее, писал и звонил с угрозами, в том числе обещал убить.
Чтобы унизить потерпевшую, он создал в соцсетях фейковые страницы от ее имени, на которых распространял ложную информацию, якобы она оказывает сексуальные услуги. Угрозы поступали и в адрес члена семьи потерпевшей.
Теперь задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.