https://sputnik-georgia.ru/20250720/gruziya-pomozhet-zastryavshim-na-granitse-grazhdanam-ukrainy-vernutsya-na-rodinu-294218290.html
Грузия поможет застрявшим на границе гражданам Украины вернуться на Родину
Грузия поможет застрявшим на границе гражданам Украины вернуться на Родину
Sputnik Грузия
Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать... 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T20:54+0400
2025-07-20T20:54+0400
2025-07-20T20:54+0400
грузия
новости
политика
украина
грузино-российская граница
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960564_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fb9ab4e65b19e67f665ee2354955474e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Грузия предложила украинской стороне несколько механизмов безопасного возвращения граждан Украины, депортированных из России и застрявших на пограничном пункте пропуска "Дарьял" (грузино-российская граница), на Родину, говорится в заявлении МВД Грузии. Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались. По данным МВД, большинство из этих людей не соответствуют критериям въезда на государственную территорию Грузии. Как отметили в МВД, большинство из этих лиц имеют тяжелое криминальное прошлое и в прошлом были неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается сообщениями об их освобождении из мест лишения свободы. В Грузии надеются, что украинская сторона своевременно примет решение о возвращении своих граждан на родину. Западные СМИ 15 июля распространили информацию, что Молдова отказалась пропускать вышеупомянутых граждан Украины через свою территорию на Родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960564_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ec4f0d71dadac31846bf3f30e149e6cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, украина, грузино-российская граница
грузия, новости, политика, украина, грузино-российская граница
Грузия поможет застрявшим на границе гражданам Украины вернуться на Родину
Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Грузия предложила украинской стороне несколько механизмов безопасного возвращения граждан Украины, депортированных из России и застрявших на пограничном пункте пропуска "Дарьял" (грузино-российская граница), на Родину, говорится в заявлении МВД Грузии.
Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались. По данным МВД, большинство из этих людей не соответствуют критериям въезда на государственную территорию Грузии.
"Грузинская сторона предложила украинской несколько механизмов безопасной эвакуации и возвращения людей из так называемой нейтральной зоны на родину... Украинская сторона пока воздержалась от возвращения морским путем и пока не приняла конкретного решения об их эвакуации", – говорится в заявлении.
Как отметили в МВД, большинство из этих лиц имеют тяжелое криминальное прошлое и в прошлом были неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается сообщениями об их освобождении из мест лишения свободы.
"Соответственно, в интересах государственной безопасности им не был разрешен въезд в страну", – заявили в МВД.
В Грузии надеются, что украинская сторона своевременно примет решение о возвращении своих граждан на родину.
Западные СМИ 15 июля распространили информацию, что Молдова отказалась пропускать вышеупомянутых граждан Украины через свою территорию на Родину.