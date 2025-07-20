https://sputnik-georgia.ru/20250720/gruziya-pomozhet-zastryavshim-na-granitse-grazhdanam-ukrainy-vernutsya-na-rodinu-294218290.html

Грузия поможет застрявшим на границе гражданам Украины вернуться на Родину

Грузия поможет застрявшим на границе гражданам Украины вернуться на Родину

Sputnik Грузия

Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать... 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T20:54+0400

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2025-07-20T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Грузия предложила украинской стороне несколько механизмов безопасного возвращения граждан Украины, депортированных из России и застрявших на пограничном пункте пропуска "Дарьял" (грузино-российская граница), на Родину, говорится в заявлении МВД Грузии. Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались. По данным МВД, большинство из этих людей не соответствуют критериям въезда на государственную территорию Грузии. Как отметили в МВД, большинство из этих лиц имеют тяжелое криминальное прошлое и в прошлом были неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается сообщениями об их освобождении из мест лишения свободы. В Грузии надеются, что украинская сторона своевременно примет решение о возвращении своих граждан на родину. Западные СМИ 15 июля распространили информацию, что Молдова отказалась пропускать вышеупомянутых граждан Украины через свою территорию на Родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, грузино-российская граница