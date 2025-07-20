https://sputnik-georgia.ru/20250720/gruziya-vo-vtoroy-raz-primet-chempionat-mira-po-regbi-sredi-igrokov-do-20-let-294216222.html

Грузия во второй раз примет чемпионат мира по регби среди игроков до 20 лет

Грузия во второй раз примет чемпионат мира по регби среди игроков до 20 лет

Sputnik Грузия

В 2017 году Грузия впервые приняла чемпионат мира по регби U-20 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Грузия во второй раз станет страной-хозяйкой чемпионата мира по регби среди игроков не старше 20 лет, сообщили в Союзе регби Грузии. Турнир, который пройдет в двух городах – Тбилиси и Кутаиси, впервые с 2009 года расширится с 12 до 16 команд. В Грузию съедутся сборные ЮАР, Франции, Новой Зеландии, Англии, Аргентины, Австралии, Уэльса, Италии, Ирландии, Шотландии и Испании, а также Фиджи, США, Япония и Уругвай. Дата проведения турнира будет объявлена позже. В 2017 году Грузия впервые приняла чемпионат мира по регби U-20. Тогда сборная хозяев заняла десятое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, давид качарава, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби