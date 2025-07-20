https://sputnik-georgia.ru/20250720/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni---prognoz-sinoptikov-294218158.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T19:55+0400

2025-07-20T19:55+0400

2025-07-20T20:26+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249207373_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1628941df6f853040af304d149f8851e.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и усиление ветра на фоне жары ожидаются с вечера 20 июля до утра 22 июля на большей части территории Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды