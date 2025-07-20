https://sputnik-georgia.ru/20250720/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni---prognoz-sinoptikov-294218158.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T19:55+0400
2025-07-20T19:55+0400
2025-07-20T20:26+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249207373_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1628941df6f853040af304d149f8851e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и усиление ветра на фоне жары ожидаются с вечера 20 июля до утра 22 июля на большей части территории Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249207373_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_69b20063f3668954daa150cf2c1a1291.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
19:55 20.07.2025 (обновлено: 20:26 20.07.2025)
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и усиление ветра на фоне жары ожидаются с вечера 20 июля до утра 22 июля на большей части территории Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.