https://sputnik-georgia.ru/20250720/pervyy-zavod-po-pererabotke-avtomobilnykh-shin-otkroetsya-v-gruzii-294212707.html

Первый завод по переработке автомобильных шин откроется в Грузии

Первый завод по переработке автомобильных шин откроется в Грузии

Sputnik Грузия

Где будет построен завод, на данный момент неизвестно 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T15:48+0400

2025-07-20T15:48+0400

2025-07-20T15:48+0400

экономика

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тбилиси

вано мтвралашвили

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Первое предприятие по переработке автомобильных шин откроется в Грузии до конца года, заявил вице-президент Ассоциации управления отходами Ника Ходели. На сегодняшний день Грузия не перерабатывает сама автомобильные шины, а экспортирует их в Турцию. По информации Ходели, предприятие начнет работу примерно через три месяца. Между тем исполнительный директор Ассоциации управления отходами Вано Мтвралашвили отмечает, что первоначально экспорт переработанного сырья планируется в Турцию, которая активно использует его в различных производствах. Где будет построен завод, на данный момент неизвестно. Ранее власти Грузии инициировали другой проект: постройку в регионе Квемо Картли завода по переработке аккумуляторов. Производительность завода составит 12 000 тонн в год, что полностью покроет потребности Грузии. Первый этап проекта завершится через год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, турция, тбилиси, вано мтвралашвили