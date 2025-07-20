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Первый завод по переработке автомобильных шин откроется в Грузии
Первый завод по переработке автомобильных шин откроется в Грузии
Sputnik Грузия
Где будет построен завод, на данный момент неизвестно 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T15:48+0400
2025-07-20T15:48+0400
2025-07-20T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Первое предприятие по переработке автомобильных шин откроется в Грузии до конца года, заявил вице-президент Ассоциации управления отходами Ника Ходели. На сегодняшний день Грузия не перерабатывает сама автомобильные шины, а экспортирует их в Турцию. По информации Ходели, предприятие начнет работу примерно через три месяца. Между тем исполнительный директор Ассоциации управления отходами Вано Мтвралашвили отмечает, что первоначально экспорт переработанного сырья планируется в Турцию, которая активно использует его в различных производствах. Где будет построен завод, на данный момент неизвестно. Ранее власти Грузии инициировали другой проект: постройку в регионе Квемо Картли завода по переработке аккумуляторов. Производительность завода составит 12 000 тонн в год, что полностью покроет потребности Грузии. Первый этап проекта завершится через год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, турция, тбилиси, вано мтвралашвили
экономика, грузия, новости, турция, тбилиси, вано мтвралашвили
Первый завод по переработке автомобильных шин откроется в Грузии
Где будет построен завод, на данный момент неизвестно
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Первое предприятие по переработке автомобильных шин откроется в Грузии до конца года, заявил вице-президент Ассоциации управления отходами Ника Ходели.
На сегодняшний день Грузия не перерабатывает сама автомобильные шины, а экспортирует их в Турцию. По информации Ходели, предприятие начнет работу примерно через три месяца.
"Мы уже фактически на финальной стадии. Около года активно работаем над тем, чтобы создать перерабатывающие мощности в стране", – сказал Ходели.
Между тем исполнительный директор Ассоциации управления отходами Вано Мтвралашвили отмечает, что первоначально экспорт переработанного сырья планируется в Турцию, которая активно использует его в различных производствах.
"Фактически все детали уже согласованы. Реально шины – особенно проблематичный отход, потому что их рынок сбыта очень проблематичен, а культуры их использования в Грузии не было. Однако хочу сказать, что, например, соседняя Турция достаточно активно использует сырье из переработанной шины. Это т. н. порошок, который используют в производстве резины", – сказал Мтвралашвили.
Где будет построен завод, на данный момент неизвестно. Ранее власти Грузии инициировали другой проект: постройку в регионе Квемо Картли завода по переработке аккумуляторов.
Производительность завода составит 12 000 тонн в год, что полностью покроет потребности Грузии. Первый этап проекта завершится через год.