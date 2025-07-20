https://sputnik-georgia.ru/20250720/remont-odnoy-iz-samykh-opasnykh-dorog-v-gruzii---reshaetsya-vopros-s-istoricheskim-opolznem-294218787.html
Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии - решается вопрос с историческим оползнем
Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии - решается вопрос с историческим оползнем
Sputnik Грузия
На место прибыли специалисты для оценки ситуации и принятия правильного инженерного решения в кратчайшие сроки 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T23:11+0400
2025-07-20T23:11+0400
2025-07-20T23:11+0400
грузия
новости
общество
джута
департамент автомобильных дорог
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/08/281018845_0:58:800:508_1920x0_80_0_0_6ec8951b83c8e8e6069b6ff2d9bcde9c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Международные и грузинские специалисты прибыли в высокогорное ущелье Джута, чтобы на месте оценить риски, связанные с ремонтом поврежденной оползнем дороги, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе журналистам. Дорога в Джута была повреждена в апреле этого года в результате оползневых процессов, активизировавшихся на дороге внутригосударственного значения Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута. По его словам, на место прибыли специалисты для оценки ситуации и принятия правильного инженерного решения в кратчайшие сроки, чтобы дорога открылась как можно скорее. На первом этапе, по словам министра, приоритетом было обеспечение временного дорожного сообщения для передвижения населения и туристов. Однако, учитывая масштабы и интенсивность оползневой динамики, угроза по-прежнему остается актуальной. В настоящее время проводятся детальные инженерные исследования и наблюдения, по результатам которых будут разработаны конкретные меры по защите от оползней. По данным ведомства, участие в процессе международных и грузинских специалистов обеспечивает комплексную оценку проблемы, а также принятие соответствующих решений для обеспечения устойчивого дорожного сообщения. Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков путь проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
джута
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/08/281018845_23:0:778:566_1920x0_80_0_0_d5fee3b1169fbc04b21566ace5583fdd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, джута, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, джута, департамент автомобильных дорог
Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии - решается вопрос с историческим оползнем
На место прибыли специалисты для оценки ситуации и принятия правильного инженерного решения в кратчайшие сроки
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Международные и грузинские специалисты прибыли в высокогорное ущелье Джута, чтобы на месте оценить риски, связанные с ремонтом поврежденной оползнем дороги, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе журналистам.
Дорога в Джута была повреждена в апреле этого года в результате оползневых процессов, активизировавшихся на дороге внутригосударственного значения Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута.
"В ущелье Джута мы осмотрели оползневой участок дороги, ведущей к селу Джута и провели встречу с населением – это исторический оползень, часть которого, к сожалению, активизировалась в 2022 году, а в апреле этого года оползень снова повредил часть дороги", – сообщил Сохадзе.
По его словам, на место прибыли специалисты для оценки ситуации и принятия правильного инженерного решения в кратчайшие сроки, чтобы дорога открылась как можно скорее.
На первом этапе, по словам министра, приоритетом было обеспечение временного дорожного сообщения для передвижения населения и туристов. Однако, учитывая масштабы и интенсивность оползневой динамики, угроза по-прежнему остается актуальной.
В настоящее время проводятся детальные инженерные исследования и наблюдения, по результатам которых будут разработаны конкретные меры по защите от оползней.
"Необходимо провести все необходимые работы для минимизации угрозы оползней и обеспечения безопасного передвижения. В ближайшее время также начнем работы по расчистке оползневой зоны и проведению соответствующих мероприятий", — отметил Сохадзе.
По данным ведомства, участие в процессе международных и грузинских специалистов обеспечивает комплексную оценку проблемы, а также принятие соответствующих решений для обеспечения устойчивого дорожного сообщения.
Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков путь проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии.