https://sputnik-georgia.ru/20250720/remont-odnoy-iz-samykh-opasnykh-dorog-v-gruzii---reshaetsya-vopros-s-istoricheskim-opolznem-294218787.html

Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии - решается вопрос с историческим оползнем

Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии - решается вопрос с историческим оползнем

Sputnik Грузия

На место прибыли специалисты для оценки ситуации и принятия правильного инженерного решения в кратчайшие сроки 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T23:11+0400

2025-07-20T23:11+0400

2025-07-20T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Международные и грузинские специалисты прибыли в высокогорное ущелье Джута, чтобы на месте оценить риски, связанные с ремонтом поврежденной оползнем дороги, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе журналистам. Дорога в Джута была повреждена в апреле этого года в результате оползневых процессов, активизировавшихся на дороге внутригосударственного значения Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута. По его словам, на место прибыли специалисты для оценки ситуации и принятия правильного инженерного решения в кратчайшие сроки, чтобы дорога открылась как можно скорее. На первом этапе, по словам министра, приоритетом было обеспечение временного дорожного сообщения для передвижения населения и туристов. Однако, учитывая масштабы и интенсивность оползневой динамики, угроза по-прежнему остается актуальной. В настоящее время проводятся детальные инженерные исследования и наблюдения, по результатам которых будут разработаны конкретные меры по защите от оползней. По данным ведомства, участие в процессе международных и грузинских специалистов обеспечивает комплексную оценку проблемы, а также принятие соответствующих решений для обеспечения устойчивого дорожного сообщения. Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков путь проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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