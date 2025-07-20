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Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2025 года

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2025 года

Sputnik Грузия

Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц" 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T09:01+0400

2025-07-20T09:01+0400

2025-07-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Страны Евросоюза за шесть месяцев 2025 года приняли решение о депортации на родину 1 860 грузинских граждан, девять из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД. Из выдворенных на родину 1 065 мужчин и 312 женщин. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (966 человек), затем идут Франция (371), Ирландия (179), Швейцария (63) и Греция (69). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали девяти депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Греции, Италии, Польши и Франции. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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