https://sputnik-georgia.ru/20250720/u-beregov-vetnama-perevernulos-turisticheskoe-sudno-294215964.html

У берегов Вьетнама перевернулось туристическое судно

У берегов Вьетнама перевернулось туристическое судно

Sputnik Грузия

Судно Wonder Seas, на борту которого находились 53 человека, перевернулось после внезапного штормового порыва 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T12:28+0400

2025-07-20T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Количество погибших в результате крушения прогулочного катера во Вьетнаме, на котором находилось 48 туристов и пять членов экипажа, увеличилось до 38 человек, об этом сообщает новостной портал VTC.Трагедия произошла днем в субботу, 19 июля, у берегов вьетнамской провинции Куангнинь.Судно Wonder Sea с бортовым номером QN-7105 находилось в бухте Халонг, являющейся одной из главных туристических достопримечательностей Вьетнама. Из-за сильных волн, вызванных внезапной грозой со шквалистым ветром, судно перевернулось и затонуло.Неблагоприятный погодные условия (сильный ветер и дождь) сохраняются.Затонувший корабль отбуксирован к берегу.По данным на утро воскресенья, 10 человек были спасены, пять числятся пропавшими без вести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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