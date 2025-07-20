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У берегов Вьетнама перевернулось туристическое судно
У берегов Вьетнама перевернулось туристическое судно
Sputnik Грузия
Судно Wonder Seas, на борту которого находились 53 человека, перевернулось после внезапного штормового порыва 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Количество погибших в результате крушения прогулочного катера во Вьетнаме, на котором находилось 48 туристов и пять членов экипажа, увеличилось до 38 человек, об этом сообщает новостной портал VTC.Трагедия произошла днем в субботу, 19 июля, у берегов вьетнамской провинции Куангнинь.Судно Wonder Sea с бортовым номером QN-7105 находилось в бухте Халонг, являющейся одной из главных туристических достопримечательностей Вьетнама. Из-за сильных волн, вызванных внезапной грозой со шквалистым ветром, судно перевернулось и затонуло.Неблагоприятный погодные условия (сильный ветер и дождь) сохраняются.Затонувший корабль отбуксирован к берегу.По данным на утро воскресенья, 10 человек были спасены, пять числятся пропавшими без вести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, вьетнам
в мире, новости, происшествия, вьетнам
У берегов Вьетнама перевернулось туристическое судно
12:28 20.07.2025 (обновлено: 12:47 20.07.2025)
Судно Wonder Seas, на борту которого находились 53 человека, перевернулось после внезапного штормового порыва
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Количество погибших в результате крушения прогулочного катера во Вьетнаме, на котором находилось 48 туристов и пять членов экипажа, увеличилось до 38 человек, об этом сообщает новостной портал VTC.
Трагедия произошла днем в субботу, 19 июля, у берегов вьетнамской провинции Куангнинь.
Судно Wonder Sea с бортовым номером QN-7105 находилось в бухте Халонг, являющейся одной из главных туристических достопримечательностей Вьетнама. Из-за сильных волн, вызванных внезапной грозой со шквалистым ветром, судно перевернулось и затонуло.
Поисково-спасательные работы на месте крушения корабля продолжались всю ночь. Для участия в поисках привлечено около тысячи человек, в том числе 30 водолазов, а также около 30 судов, в том числе пограничные патрульные катера, суда военно-морских сил, полиции и гражданские лодки.
Неблагоприятный погодные условия (сильный ветер и дождь) сохраняются.
Затонувший корабль отбуксирован к берегу.
По данным на утро воскресенья, 10 человек были спасены, пять числятся пропавшими без вести.