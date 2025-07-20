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Ведущая в Сванети дорога открыта для всех видов транспортных средств
Ведущая в Сванети дорога открыта для всех видов транспортных средств
Sputnik Грузия
Ограничения были введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками, рано утром в воскресенье 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T17:54+0400
2025-07-20T17:54+0400
2025-07-20T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Движение транспорта на 166-м км автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии. Ограничения были введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками, рано утром в воскресенье. В течение нескольких часов на месте работала специальная техника. Проезжую часть очистили от камней и грунта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сванети, дороги, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, сванети, дороги, департамент автомобильных дорог
Ведущая в Сванети дорога открыта для всех видов транспортных средств
Ограничения были введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками, рано утром в воскресенье
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Движение транспорта на 166-м км автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.
Ограничения были введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками, рано утром в воскресенье.
В течение нескольких часов на месте работала специальная техника. Проезжую часть очистили от камней и грунта.