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Ведущая в Сванети дорога временно закрыта
Ведущая в Сванети дорога временно закрыта
Sputnik Грузия
Ограничения введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками 20.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-20T10:06+0400
2025-07-20T10:06+0400
2025-07-20T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Движение транспорта на 166-м км автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили временно запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии. Ограничения введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками. На месте продолжаются работы по очистке проезжей части.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сванети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, сванети, департамент автомобильных дорог
Ведущая в Сванети дорога временно закрыта
Ограничения введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Движение транспорта на 166-м км автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили временно запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.
Ограничения введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками.
На месте продолжаются работы по очистке проезжей части.