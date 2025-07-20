https://sputnik-georgia.ru/20250720/veduschaya-v-svaneti-doroga-vremenno-zakryta-294215000.html

Ведущая в Сванети дорога временно закрыта

Ведущая в Сванети дорога временно закрыта

Sputnik Грузия

Ограничения введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T10:06+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Движение транспорта на 166-м км автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили временно запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии. Ограничения введены из-за обрушения грунта, вызванного обильными осадками. На месте продолжаются работы по очистке проезжей части.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, сванети, департамент автомобильных дорог