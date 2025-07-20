https://sputnik-georgia.ru/20250720/verkhniy-lars-segodnya-vezda-v-gruziyu-ozhidayut-neskolko-tysyach-bolshegruzov-294216104.html

Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают несколько тысяч большегрузов

Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают несколько тысяч большегрузов

Sputnik Грузия

В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта 20.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-20T13:34+0400

2025-07-20T13:34+0400

2025-07-20T13:34+0400

грузия

новости

общество

верхний ларс

северная осетия

военно-грузинская дорога

ситуация на военно-грузинской дороге

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/17/289138471_0:256:1600:1156_1920x0_80_0_0_b241d0b9209494c6c974d4d49564ec14.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Более 2,5 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Из-за нехватки мест на стоянке пропуск большегрузов был ограничен 17 и 18 июля. Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскресенье днем ожидают 2 840 грузовых автомобилей. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

северная осетия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, верхний ларс, северная осетия, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге