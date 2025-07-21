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"Черноморский Дубай": в Батуми возводят искусственный остров

"Черноморский Дубай": в Батуми возводят искусственный остров

Sputnik Грузия

Прямо у побережья Батуми идет строительство уникального туристического объекта – искусственного острова. Подробнее в видеоматериале Sputnik 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T18:10+0400

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Это масштабный проект, который должен кардинально изменить облик города и вывести его на уровень топовых мировых курортов.На острове появится около сотни современных вилл, гостиницы, торгово-развлекательные зоны, пляжи, парки и набережные. Разработкой концепции занимаются международные архитекторы, при этом власти уверяют, что экологическая безопасность – приоритет.

батуми

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