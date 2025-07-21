https://sputnik-georgia.ru/20250721/deputat-trebovaniya-evrosoyuza--ekzistentsialnaya-ugroza-dlya-gruzii-294224754.html

Депутат: Требования Евросоюза – экзистенциальная угроза для Грузии

Депутат: Требования Евросоюза – экзистенциальная угроза для Грузии

Sputnik Грузия

Правящая партия Грузии считает своим приоритетом национальную безопасность, достоинство и суверенитет 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T15:51+0400

2025-07-21T15:51+0400

2025-07-21T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Евросоюз фактически требует от Грузии отказа от независимости и суверенитета, однако власти страны не пойдут ни на один шаг, который нанесет ущерб национальным интересам и будет представлять экзистенциальную угрозу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. За последний месяц Грузия стала предметом активной критики со стороны структур ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законом об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. "На одной чаше весов – независимость, суверенитет и само существование Грузии. Мы не сделаем ни одного шага, который нанесет ущерб интересам страны. Все их призывы вредны для Грузии и не просто немного вредны, а представляют собой экзистенциальную угрозу, затрагивают вопрос нашего существования. Поэтому мы их учитывать не будем", – заявил Шарманашвили.Приоритетом для грузинских властей, по словам депутата, остаются национальная безопасность, достоинство и суверенитет. Если народ решит, что есть более важные вопросы, то правительство не станет действовать против своих принципов. Этим пусть займутся другие, кто готов поставить под угрозу независимость страны и довести ее до катастрофы, отметил депутат.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что европейская бюрократия, действующая по указанию "глобальной партии войны", усилила давление на Грузию для ее подключения к конфликту на Украине. По его словам, для достижения своей цели "глобальная партия войны" использует структуры ЕС и отдельных европейских бюрократов. Он подчеркнул, что желание открыть второй фронт в Грузии настолько велико, что вся европейская бюрократия была переведена в режим давления на Грузию, а отмену безвизового режима рассматривают как последний рычаг воздействия. По словам премьера, желающие вовлечь Грузию в войну ожидают после отмены безвизового режима недовольства общества и, как следствие, свержения власти. По мнению премьер-министра, власти Грузии должны проявлять максимальную осторожность в отношениях с Европейским союзом. Он подчеркнул, что в нынешних крайне сложных условиях важно не поддаваться шантажу и провокациям со стороны европейской бюрократии и не допустить шагов, которые могут привести к безоговорочному уничтожению страны. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, сша