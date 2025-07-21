https://sputnik-georgia.ru/20250721/gruziya-i-armeniya-zaklyuchili-soglashenie-o-readmissii-294226889.html

Грузия и Армения заключили соглашение о реадмиссии

Грузия и Армения заключили соглашение о реадмиссии

Sputnik Грузия

В ходе встречи стороны обсудили тесное и эффективное сотрудничество правоохранительных ведомств Грузии и Армении 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T19:57+0400

2025-07-21T19:57+0400

2025-07-21T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия и Армения подписали соглашение о реадмиссии (возвращении нелегально проживающих граждан) в Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии. Соглашение "Между правительством Грузии и правительством Республики Армения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" подписали глава МВД Грузии Гела Геладзе и глава МВД Армении Арпине Саргсян в ходе официального визита армянской делегации в Тбилиси. По информации МВД, соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества между соседними странами в направлении эффективной борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили тесное и эффективное сотрудничество правоохранительных ведомств Грузии и Армении. На встрече была отмечена важность обмена опытом и передовой практикой между сторонами. Глава МВД Грузии отметил, что грузинская сторона готова расширять сотрудничество с армянской стороной в различных областях. В свою очередь, Саргсян поблагодарила грузинского коллегу за гостеприимство и выразила готовность продолжить активное сотрудничество с грузинской стороной по приоритетным вопросам деятельности правоохранительных ведомств двух стран. Встреча с премьером Кроме того, в ходе визита в Грузию, глава МВД Армении встретилась с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, с которым обсудила тесное и эффективное сотрудничество между правоохранительными ведомствами двух стран. На встрече была подчеркнута особая важность установления прочного мира на Южном Кавказе. В этом контексте было положительно оценено завершение переговоров о заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выражена надежда на его подписание в ближайшее время. Кобахидзе вновь подтвердил готовность правительства Грузии и впредь содействовать диалогу и обеспечению мира и стабильности в регионе. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, ираклий кобахидзе, грузино-армянские отношения, реадмиссия, мвд грузии, мвд армении