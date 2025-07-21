Грузия и Казахстан обсудили развитие транспортных связей и Среднего коридора
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Стороны также обсудили сотрудничество Грузии, Азербайджана и Казахстана в развитии контейнерных перевозок в направлении Китай–Европа
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Приоритетные направления сотрудничества Грузии и Казахстана в сфере транспорта, логистики и торговли, а также развитие Среднего коридора министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили обсудила с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым и министром транспорта Нурланом Сауранбаевым, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.
Квривишвили находится в Казахстане в рамках официального визита. На встрече стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества. Было подчеркнуто стратегическое сотрудничество Грузии и Казахстана в развитии международных транспортных коридоров между Европой и Азией.
На встрече как с премьером, так и с министром транспорта Казахстана обсуждались вопросы углубления сотрудничества как в сфере сухопутных перевозок, которые в последние годы демонстрируют растущую динамику, так и в плане развития Транскаспийского транспортного маршрута – Среднего коридора.
Как отметила Квривишвили, этот коридор имеет особый потенциал как надежный и эффективный транзитный маршрут между Европой и Азией.
"Средний коридор является важным компонентом, соединяющим Европу и Азию, развитие которого будет способствовать как экономическому благополучию, так и стабильности в регионе. Это требует большей координации, увеличения инвестиционных расходов и совместных усилий стран-участниц коридора, чтобы сделать его более конкурентоспособным", – сказала Квривишвили.
Стороны также обсудили сотрудничество Грузии, Азербайджана и Казахстана в развитии контейнерных перевозок в направлении Китай–Европа и с этой целью успешный запуск Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Было отмечено, что данный маршрут в настоящее время активно используется для железнодорожных контейнерных перевозок между Китаем и Европой.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, тот же Средний коридор, прим.) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Кроме того, в ходе встречи с министром транспорта Казахстана, была подчеркнута активная роль казахстанской стороны в процессе создания в 2023 году совместного мультимодального предприятия "Средний коридор", что дополнительно укрепляет региональное партнерство и открывает значительные перспективы для развития транзитного направления.
Основными функциями совместного предприятия являются обеспечение предоставления услуг по принципу "одного окна", гарантированное установление сроков и стоимости перевозок, а также реализация согласованной политики путем развития мультимодальных перевозок и грузоперевозок в направлении Китай-Европа/Турция-Китай.
Также на встрече было отмечено, что в 2024 году наземным транспортом между Грузией и Казахстаном перевезено почти 1 млн тонн грузов, а железнодорожным – более 2,7 млн тонн, что в очередной раз подтверждает устойчивость транспортных связей между странами.
Квривишвили представила казахстанской стороне информацию о реализуемых правительством Грузии проектах транспортно-логистической инфраструктуры, включая глубоководный порт Анаклия, автомобильную дорогу "Восток-Запад", железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, модернизацию железной дороги и другие.
На встрече стороны отметили важность казахстанских инвестиций в портовый и логистический секторы Грузии.
Также обсуждалось углубление сотрудничества в сфере авиации. В настоящее время между Грузией и Казахстаном утверждено 55 рейсов в неделю в период летней навигации.
Как заявила Мариам Квривишвили на встрече с премьером Олжасом Бектеновым, Казахстан является важным торгово-экономическим партнером Грузии.
"Экспорт играет важную роль в экономике обеих стран, и, конечно, мы настроены оптимистично, что существующие рамки нашего партнерства будут расширяться, и мы увидим еще больше грузинской продукции на рынке Казахстана", – отметила Квривишвили.
Грузия и Казахстан
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.
По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.
Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.