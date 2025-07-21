https://sputnik-georgia.ru/20250721/gruziya-pod-davleniem-v-pravyaschey-partii-obvinili-evrosoyuz-v-shantazhe-294223105.html

Грузия под давлением: в правящей партии обвинили Евросоюз в шантаже

Грузия под давлением: в правящей партии обвинили Евросоюз в шантаже

Sputnik Грузия

В "Грузинской мечте" считают, что хаос в стране нужен для реализации чужих интересов, а под удар ставятся государственность и национальные приоритеты... 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T13:54+0400

2025-07-21T13:54+0400

2025-07-21T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Вымышленные обвинения, звучащие со стороны представителей различных европейских институтов в адрес властей Грузии, являются попыткой шантажа со стороны евробюрократии и запугивания грузинского народа угрозой лишения визовой либерализации, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. За последний месяц Грузия стала предметом активной критики со стороны структур ЕС. На странице Европарламента в соцсети 19 июля появилось заявление о том, что Грузия не сможет вступить в ЕС, пока правительство страны "не изменит свой авторитарный курс" и не проведет "справедливые выборы". А ранее Еврокомиссия предупредила МИД Грузии о том, что если не будет выполнен ряд требований, безвизовый режим для граждан Грузии будет приостановлен. Шантаж со стороны евробюрократии визалиберализацией, запугивание грузинского народа угрозой лишить его того блага, которое приносит визовая либерализация, Вымышленные обвинения, звучащие со стороны представителей различных европейских институтов в адрес властей Грузии, являются попыткой шантажа со стороны евробюрократии и запугивания грузинского народа угрозой лишения визовой либерализации, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. За последний месяц Грузия стала предметом активной критики со стороны структур ЕС. На странице Европарламента в соцсети 19 июля появилось заявление о том, что Грузия не сможет вступить в ЕС, пока правительство страны "не изменит свой авторитарный курс" и не проведет "справедливые выборы". А ранее Еврокомиссия предупредила МИД Грузии о том, что если не будут выполнены ряд требований, безвизовый режим для граждан Грузии будет приостановлен. Шантаж со стороны евробюрократии визалиберализацией, запугивание грузинского народа угрозой лишить его того блага, которое приносит визовая либерализация, это недостойный и аморальный поступок, отметила Цилосани. Фундаментальные ценности грузинского государства не могут быть принесены в жертву шантажу со стороны отдельных представителей евробюрократии, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Вахтанг Чочия. По его мнению, подобные заявления направлены на дестабилизацию ситуации в стране. "Однако здесь же следует сказать, чему все это служит. Очевидно, существует интерес в том, чтобы в Грузии воцарился хаос, чтобы были реализованы чужие интересы, а в жертву этому должны пасть как наш национальный интерес, так и наша государственность через втягивание нашей страны в войну", – заявил Чочия. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти Вымышленные обвинения, звучащие со стороны представителей различных европейских институтов в адрес властей Грузии, являются попыткой шантажа со стороны евробюрократии и запугивания грузинского народа угрозой лишения визовой либерализации, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. За последний месяц Грузия стала предметом активной критики со стороны структур ЕС. На странице Европарламента в соцсети 19 июля появилось заявление о том, что Грузия не сможет вступить в ЕС, пока правительство страны "не изменит свой авторитарный курс" и не проведет "справедливые выборы". А ранее Еврокомиссия предупредила МИД Грузии о том, что если не будут выполнены ряд требований, безвизовый режим для граждан Грузии будет приостановлен. Шантаж со стороны евробюрократии визалиберализацией, запугивание грузинского народа угрозой лишить его того блага, которое приносит визовая либерализация, – это недостойный и аморальный поступок, отметила Цилосани. Фундаментальные ценности грузинского государства не могут быть принесены в жертву шантажу со стороны отдельных представителей евробюрократии, заявил, в свою очередь, депутат от правящей партии Вахтанг Чочия. По его мнению, подобные заявления направлены на дестабилизацию ситуации в стране. "Однако здесь же следует сказать, чему все это служит. Очевидно, существует интерес в том, чтобы в Грузии воцарился хаос, чтобы были реализованы чужие интересы, а в жертву этому должны пасть как наш национальный интерес, так и наша государственность через втягивание нашей страны в войну", – заявил Чочия. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти, это недостойный и аморальный поступок, отметила Цилосани. Фундаментальные ценности грузинского государства не могут быть принесены в жертву шантажу со стороны отдельных представителей евробюрократии, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Вахтанг Чочия. По его мнению, подобные заявления направлены на дестабилизацию ситуации в стране. "Однако здесь же следует сказать, чему все это служит. Очевидно, существует интерес в том, чтобы в Грузии воцарился хаос, чтобы были реализованы чужие интересы, а в жертву этому должны пасть как наш национальный интерес, так и наша государственность через втягивание нашей страны в войну", – заявил Чочия. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, европарламент, еврокомиссия