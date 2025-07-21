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Грузия разыскивает через Интерпол 21 преступника

Грузия разыскивает через Интерпол 21 преступника

Sputnik Грузия

Основная часть обвиняется в убийствах, похищениях людей, вымогательстве и разбое 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия объявила в розыск по красному циркуляру Интерпола 21 человека, в том числе шесть иностранных граждан, за совершение различных преступлений. Из 21 разыскиваемого – одна женщина и 20 мужчин. Основная часть разыскиваемых – граждане Грузии. При этом грузинское правительство разыскивает за совершение особо тяжких преступлений двух граждан Турции, трех граждан Ирана и одного гражданина России. Основная часть обвиняется в убийствах, похищениях людей, вымогательстве и разбое. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, иран, турция, тбилиси, интерпол