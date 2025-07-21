https://sputnik-georgia.ru/20250721/opasnost-pod-nogami-gde-v-tbilisi-obitayut-samye-yadovitye-zmei-294225192.html

Опасность под ногами: где в Тбилиси обитают самые ядовитые змеи

Опасность под ногами: где в Тбилиси обитают самые ядовитые змеи

Sputnik Грузия

При встрече со змеей в дикой природе желательно избегать контакта, не провоцировать ее и дать возможность спокойно уйти 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T16:57+0400

2025-07-21T16:57+0400

2025-07-21T16:57+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Самый опасный вид змеи – гюрза – встречается в Тбилиси, а ареал ее распространения находится в основном на окраинах столицы, на территории поселков Лило, Африка, Крцаниси, Ортачала, Табахмела и Шиндиси, заявил герпетолог Рати Мамукашвили на пресс-конференции. В последнее время в грузинском сегменте соцсети пользователи все чаще стали делиться фотографиями змей, которые встречались в разных регионах Грузии, из-за чего жители страны заговорили об увеличении количества пресмыкающихся в стране. "В этом году распространение пресмыкающихся такое же, как и в предыдущие годы. Ничего особенного, ситуация обычная в этом плане. Пресмыкающиеся всегда жили в нашем городе. В Тбилиси они встречаются во всех районах, как и по всей территории Грузии, соответственно, вызовы поступают из всех частей города", – заявил Мамукашвили. При этом, по информации специалиста, примерно 60–70% вызовов в столице связаны с веретеницей, которая на самом деле не змея, а безногая ящерица. Это совершенно безвредное существо, и оно безопасно для людей. "В нашей столице также есть гюрзы, но я не хочу создавать излишнюю панику. На окраинах Тбилиси проходит ареал распространения гюрзы, и, возможно, что мы можем столкнуться с ними. Лично я в этом году уже поймал около десяти гюрз, но это не какое-то особенно большое число", – отметил он. Специалист рекомендует, если пресмыкающееся оказалось рядом с жилым районом, до прибытия соответствующей службы желательно издалека наблюдать за направлением его передвижения. Это поможет специалистам быстрее его найти и отловить. Если же вы встретили змею в дикой природе, лучше избегать контакта, не провоцировать ее и дать возможность спокойно уйти. "Как люди боятся змей, так и змея еще больше боится человека. При встрече с человеком змея в любом случае постарается покинуть территорию", – сказал Мамукашвили. Что делать при укусе ядовитой змеи Наиболее опасный вид ядовитых змей, из распространенных в Грузии, – гюрза. Гюрза – самый крупный представитель змей семейства гадюковых в фауне бывшего СССР. Ареал распространения гюрзы в Грузии – это юго-восточная часть. Специалист отмечает, что гюрза – неагрессивный вид змей и всячески старается избегать встречи с людьми, поскольку воспринимает их как опасность. Место укуса ядовитой змеи может распухнуть, почернеть. В таких случаях необходимо лечь, выпить много воды и позвонить в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями по номеру 112 или самому отправиться в ближайший медпункт. Герпетолог назвал мифом распространенное в народе мнение, что после укуса змеи нужно высасывать яд, выжигать и так далее. По его словам, это совершенно неэффективные и нерекомендованные методы. Специалист отмечает, что ядовитая змея может укусить человека, но при этом не выпустить яд, так как дорожит им и максимально старается не растрачивать. Укус неядовитых змей не может принести вреда здоровью человека – они не опасны и не заносят инфекцию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями