https://sputnik-georgia.ru/20250721/patriarkhiya-gruzii-obespokoena-rekomendatsiyami-es-294229110.html

Патриархия Грузии обеспокоена рекомендациями ЕС

Патриархия Грузии обеспокоена рекомендациями ЕС

Sputnik Грузия

Рекомендации европейской стороны вызывают большое разочарование и полностью противоречат не только Божьему учению и основам христианства, говорится в заявлении 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T18:55+0400

2025-07-21T18:55+0400

2025-07-21T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Содержание последних рекомендаций ЕС для Грузии, включающей требование об отмене законодательства о защите святости семьи и ограничении так называемой ЛГБТ*-пропаганды в отношении несовершеннолетних, вызывает серьезную обеспокоенность грузинского общества и православной церкви, говорится в заявлении Патриархии Грузии. За последний месяц Грузия стала предметом активной критики со стороны структур ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законом об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. По информации Патриархии, подобный подход со стороны ЕС полностью противоречит тем принципам и заявлениям, которые на протяжении многих лет исходили как от представителей стран Евросоюза, так и от высокопоставленных дипломатов в ходе многочисленных встреч с иерархами Грузинской Православной Церкви. "С их стороны всегда четко разъяснялось, что процесс интеграции Грузии в европейские структуры не связан с продвижением нетрадиционного образа жизни", – отмечено в заявлении. Также в заявлении отмечено, что во время встреч с Католикосом-Патриархом всея Грузии Ильей II (существуют соответствующие записи) всегда ясно заявлялось, что волей грузинского народа является защита христианских и традиционных семейных ценностей, и подчеркивалось, что на пути вступления в европейские структуры не будет выдвигаться категорических требований или обязательств, противоречащих грузинским традициям. В заявлении отмечено, что, исходя из этого, рекомендации европейской стороны вызывают большое разочарование и полностью противоречат не только Божьему учению и основам христианства, но и устным, и письменным обещаниям, которые неоднократно фиксировались в отношениях с партнерскими странами. Патриархия заявила, что в свое время законы, касающиеся семейных ценностей и защиты молодежи от пропаганды нетрадиционного образа жизни, были полностью разделены верующим обществом, и Церковь выразила благодарность власти. "И сегодня в существующих условиях верующее общество считает эти законы вполне адекватными для укрепления здорового общественного уклада", – сказано в заявлении. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России

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грузия, новости, политика, грузинская православная церковь, патриархия грузии, еврокомиссия, грузия - евросоюз