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Проверки на наркотики в Грузии – эффективность и статистика

Проверки на наркотики в Грузии – эффективность и статистика

Sputnik Грузия

В Грузии с июля полиция получила право проверять на наркотики при обоснованном подозрении 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Факт потребления наркотических средств подтвердился у 75,2% лиц, проверенных полицейскими за шесть месяцев 2025 года, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в период с 1 января по 30 июня этого года полиция проверила на факт употребления наркотиков 3 281 человека, и в результате экспертизы положительный результат был получен после проверки 2 468 человек. Больше всего было проверено лиц в Тбилиси. Из 1 475 проверенных лиц у 1 250 – подтвердилось состояние наркотического опьянения. На втором месте – регион Квемо Картли, где факт потребления наркотиков подтвердился у 250 из 305 проверенных. На третьем – Кахети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 173 из 282 лиц. В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключением является потребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевоз караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Как проверяют на наркотики Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней отдать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, кахети, квемо картли, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии