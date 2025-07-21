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Проверки на наркотики в Грузии – эффективность и статистика
Проверки на наркотики в Грузии – эффективность и статистика
Sputnik Грузия
В Грузии с июля полиция получила право проверять на наркотики при обоснованном подозрении 21.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Факт потребления наркотических средств подтвердился у 75,2% лиц, проверенных полицейскими за шесть месяцев 2025 года, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в период с 1 января по 30 июня этого года полиция проверила на факт употребления наркотиков 3 281 человека, и в результате экспертизы положительный результат был получен после проверки 2 468 человек. Больше всего было проверено лиц в Тбилиси. Из 1 475 проверенных лиц у 1 250 – подтвердилось состояние наркотического опьянения. На втором месте – регион Квемо Картли, где факт потребления наркотиков подтвердился у 250 из 305 проверенных. На третьем – Кахети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 173 из 282 лиц. В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключением является потребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевоз караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Как проверяют на наркотики Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней отдать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кахети, квемо картли, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
грузия, новости, общество, кахети, квемо картли, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
Проверки на наркотики в Грузии – эффективность и статистика
В Грузии с июля полиция получила право проверять на наркотики при обоснованном подозрении
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Факт потребления наркотических средств подтвердился у 75,2% лиц, проверенных полицейскими за шесть месяцев 2025 года, говорится в материалах МВД Грузии.
Всего в период с 1 января по 30 июня этого года полиция проверила на факт употребления наркотиков 3 281 человека, и в результате экспертизы положительный результат был получен после проверки 2 468 человек.
Больше всего было проверено лиц в Тбилиси. Из 1 475 проверенных лиц у 1 250 – подтвердилось состояние наркотического опьянения.
На втором месте – регион Квемо Картли, где факт потребления наркотиков подтвердился у 250 из 305 проверенных. На третьем – Кахети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 173 из 282 лиц.
В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключением является потребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних.
В Грузии с июля полиция получила право проверять на наркотики при обоснованном подозрении. Отказ от проверки является административным правонарушением и карается штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней.
Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевоз караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней.
Как проверяют на наркотики
Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения.
Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки.
Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах.
Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней отдать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию.