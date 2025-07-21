https://sputnik-georgia.ru/20250721/razoblachenie-glubinnogo-gosudarstva-premer-gruzii-poblagodaril-glavu-natsrazvedki-ssha-294223912.html

Разоблачение "глубинного государства": премьер Грузии поблагодарил главу Нацразведки США

Разоблачение "глубинного государства": премьер Грузии поблагодарил главу Нацразведки США

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства обвинил "глубинное государство" в использовании ярлыка "пророссийский" для дискредитации неугодных политиков без доказательств 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T14:47+0400

2025-07-21T14:47+0400

2025-07-21T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил директора Национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение "глубинного государства" и подчеркнул важность полной информированности общества о методах, которые неформальное правление олигархов использует для дискредитации политических оппонентов. В пятницу Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему. С помощью доказательств, по словам премьера, Габбард подтвердила, что обвинение в адрес Трампа во вмешательстве России в американские выборы было сфабриковано Обамой. По словам Габбард, кампания по дискредитации Трампа была спланирована "глубинным государством" и в ее осуществлении были полностью задействованы государственные структуры, добавил Кобахидзе. Благодаря монополизированным медиа, по словам премьера, им легко удается сформировать нужный образ без представления доказательств, как это произошло, например, с лидером французской оппозиции Марин Ле Пен. Ей приписали пророссийские взгляды сразу после роста ее популярности. "Навешивание ярлыка "пророссийского" на политических оппонентов в разных странах – это давно отработанный почерк "глубинного государства". Для этого оно использует самый эффективный инструмент – СМИ, которые в Европе находятся под практически полным, тотальным контролем и цензурой со стороны "глубинного государства", – заявил глава грузинского правительства. Аналогичным методом, по мнению Кобахидзе, отстранили от политического процесса победителя первого тура президентских выборов в Румынии Кэлине Джорджеску. Его сначала объявили пророссийским, а затем суд, сославшись на якобы вмешательство России через TikTok в его пользу, отменил итоги выборов без каких-либо доказательств. По мнению премьера, в Молдове ярлык "пророссийского" используется как удобный инструмент для судебного запрета оппозиционных сил, при этом доказательства так и не были представлены.Он также указал, что власти Венгрии уже много лет сталкиваются с аналогичной пропагандой со стороны так называемого глубинного государства. По его словам, правительство Виктора Орбана объявили пророссийским лишь за попытки отстаивать национальные интересы, противодействовать псевдолиберальной идеологии и занимать мирную позицию, и в этом случае, как подчеркнул Кобахидзе, также не было предъявлено ни одного доказательства.Аналогичную кампанию, по словам Кобахидзе, грузинское общество наблюдает с момента прихода к власти партии "Грузинская мечта". В этой кампании "глубинное государство" задействовало как местную радикальную оппозицию и НПО, так и их внешних покровителей, включая представителей европейской бюрократии. "Единственная причина, по которой нашу власть пытаются окрестить пророссийской, заключается в том, что мы не действуем по внешним указаниям, очистили все ветви власти от агентуры, защищаем суверенитет, не допустили ЛГБТ*-пропаганды и не втянулись в войну. И в этом случае никто не удосужился представить хоть какие-либо доказательства нашей "пророссийскости", – отметил премьер. Мощная линия пропаганды "глубинного государства", по словам Кобахидзе, работает против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Несмотря на то что на протяжении всех этих лет звучат обвинения в пророссийской ориентации и связях Иванишвили с Россией, до сих пор никто не представил ни единого факта, подтверждающего это обществу, подчеркнул премьер. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, цру