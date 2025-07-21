https://sputnik-georgia.ru/20250721/v-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-na-peredvizhenie-po-mostu-tsaritsy-tamar-294230759.html

В Тбилиси вводятся ограничения на передвижение по мосту царицы Тамар

В Тбилиси вводятся ограничения на передвижение по мосту царицы Тамар

Sputnik Грузия

В связи с запланированными работами движение по автобусным полосам на мосту царицы Тамар будет ограничено в ночное время на один месяц 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T23:06+0400

2025-07-21T23:06+0400

2025-07-21T23:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Движение транспортных средств по автобусным полосам частично ограничат на мосту царицы Тамар в Тбилиси в связи с запланированными работами, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси приступит к ремонту тротуаров на мосту царицы Тамар. По информации мэрии, для транспортных средств, которым разрешено движение по полосам общественного транспорта, движение по автобусным полосам моста будет ограничено с 00:00 до 06:00. Ограничения будут действовать поочередно: сначала с одной, а затем с другой стороны моста. В ходе ремонтных работ на обочине дороги специально будут установлены двойные защитные ограждения для пешеходов, где можно будет безопасно передвигаться пешком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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