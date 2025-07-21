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В Тбилиси вводятся ограничения на передвижение по мосту царицы Тамар
В Тбилиси вводятся ограничения на передвижение по мосту царицы Тамар
Sputnik Грузия
В связи с запланированными работами движение по автобусным полосам на мосту царицы Тамар будет ограничено в ночное время на один месяц 21.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-21T23:06+0400
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2025-07-21T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Движение транспортных средств по автобусным полосам частично ограничат на мосту царицы Тамар в Тбилиси в связи с запланированными работами, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси приступит к ремонту тротуаров на мосту царицы Тамар. По информации мэрии, для транспортных средств, которым разрешено движение по полосам общественного транспорта, движение по автобусным полосам моста будет ограничено с 00:00 до 06:00. Ограничения будут действовать поочередно: сначала с одной, а затем с другой стороны моста. В ходе ремонтных работ на обочине дороги специально будут установлены двойные защитные ограждения для пешеходов, где можно будет безопасно передвигаться пешком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси
новости, грузия, общество, тбилиси
В Тбилиси вводятся ограничения на передвижение по мосту царицы Тамар
В связи с запланированными работами движение по автобусным полосам на мосту царицы Тамар будет ограничено в ночное время на один месяц
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Движение транспортных средств по автобусным полосам частично ограничат на мосту царицы Тамар в Тбилиси в связи с запланированными работами, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси приступит к ремонту тротуаров на мосту царицы Тамар.
"В связи с запланированными работами движение по автобусным полосам на мосту царицы Тамар будет ограничено в ночное время на один месяц, начиная с 22 июля этого года", – говорится в сообщении.
По информации мэрии, для транспортных средств, которым разрешено движение по полосам общественного транспорта, движение по автобусным полосам моста будет ограничено с 00:00 до 06:00. Ограничения будут действовать поочередно: сначала с одной, а затем с другой стороны моста.
В ходе ремонтных работ на обочине дороги специально будут установлены двойные защитные ограждения для пешеходов, где можно будет безопасно передвигаться пешком.