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В тоннелях на главной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
В тоннелях на главной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
Sputnik Грузия
На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу 21.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-21T20:56+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на трассе Восток-Запад, будет поочередно ограничено из-за плановых профилактических работ, сообщил Департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии. Тоннели расположены на 88 километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В направлении Тбилиси-Сенаки движение огарничат с 23:00 23 июля до 07:00 24 июля, и с 23:00 24 июля до 07:00 25 июля. На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения. В период закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси, и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, гори
В тоннелях на главной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на трассе Восток-Запад, будет поочередно ограничено из-за плановых профилактических работ, сообщил Департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии.
Тоннели расположены на 88 километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
По информации ведомства, движение для всех видов автотранспорта запретят с 23:00 21 июля до 07:00 22 июля, и с 23:00 22 июля до 07:00 23 июля в направлении Сенаки-Тбилиси.
В направлении Тбилиси-Сенаки движение огарничат с 23:00 23 июля до 07:00 24 июля, и с 23:00 24 июля до 07:00 25 июля.
На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.
В период закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси, и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.