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В тоннелях на главной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

В тоннелях на главной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

Sputnik Грузия

На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу 21.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на трассе Восток-Запад, будет поочередно ограничено из-за плановых профилактических работ, сообщил Департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии. Тоннели расположены на 88 километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В направлении Тбилиси-Сенаки движение огарничат с 23:00 23 июля до 07:00 24 июля, и с 23:00 24 июля до 07:00 25 июля. На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения. В период закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси, и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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