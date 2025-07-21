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Ввоз запрещенных лекарств на корабле – в Грузии задержан мужчина
Ввоз запрещенных лекарств на корабле – в Грузии задержан мужчина
Sputnik Грузия
Обвиняемому грозит до семи лет тюремного заключения 21.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-21T17:53+0400
2025-07-21T17:53+0400
2025-07-21T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Тридцатилетний мужчина задержан на территории Батумского порта (Аджария) за незаконный ввоз в Грузию психотропных веществ в большом количестве, сообщается на сайте МВД Грузии. По информации ведомства, мужчина был членом экипажа одного из судов, вошедших в Грузию через порт Батуми.Полицейские в результате личного обыска и обыска вещей обвиняемого, в качестве вещественных доказательств изъяли 861 таблетку психотропных веществ. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении-хранении, а также незаконном ввозе в Грузию психотропных веществ в крупном объеме. Если вина будет доказана, ему грозит до семи лет тюремного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, батуми, мвд грузии
Ввоз запрещенных лекарств на корабле – в Грузии задержан мужчина
Обвиняемому грозит до семи лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Тридцатилетний мужчина задержан на территории Батумского порта (Аджария) за незаконный ввоз в Грузию психотропных веществ в большом количестве, сообщается на сайте МВД Грузии.
По информации ведомства, мужчина был членом экипажа одного из судов, вошедших в Грузию через порт Батуми.
Полицейские в результате личного обыска и обыска вещей обвиняемого, в качестве вещественных доказательств изъяли 861 таблетку психотропных веществ.
Мужчина обвиняется в незаконном приобретении-хранении, а также незаконном ввозе в Грузию психотропных веществ в крупном объеме. Если вина будет доказана, ему грозит до семи лет тюремного заключения.